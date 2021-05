Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apex Legends is een van onze favoriete shooters op console en pc, een briljante gratis te spelen titel die nieuw leven heeft ingeblazen in het Battle Royale-genre toen het werd uitgebracht, en die zichzelf op indrukwekkende wijze opnieuw heeft uitgevonden gedurende seizoenen met nieuwe inhoud.

Nu komt het naar mobiel - EA heeft bevestigd dat de game bedoeld is voor een brede release, hoewel het zich momenteel in een beperkte testfase bevindt. Lees hier alles wat u moet weten over Apex Legends Mobile.

EA kondigde pas onlangs het bestaan van Apex Legends Mobile aan en deed dat op een ingetogen manier - alleen een blogpost om te bevestigen dat het onderweg was. Het bevatte echter veel belangrijke informatie over wanneer de game daadwerkelijk beschikbaar zal zijn.

Als je ernaar zoekt in de Google Play Store, zie je dat er al een vermelding is , en dat komt omdat de game in een paar markten beperkt kan worden getest. Deze bètatests zijn in eerste instantie beperkt tot India en de Filippijnen, zodat spelers in die landen het kunnen uitproberen en feedback kunnen geven.

EA zegt dat deze tests in de loop van de tijd groter zullen worden en naar nieuwe gebieden (en naar iOS) zullen komen, maar het klinkt alsof er veel van 2021 aan testen zou kunnen worden besteed, ondanks de aankondiging. Voorlopig weten we niet wanneer een volledige release gepland staat, maar in latere bètatests kunnen spelers zich blijkbaar aanmelden om een slot te krijgen.

Van wat we hebben gezien, is Apex Legends Mobile in feite een gedistilleerde versie van het hoofdspel - wat betekent dat je nog steeds de kern van de ervaring begrijpt. Er is een selectie helden om uit te kiezen, elk met unieke krachten, en die krachten hebben de overgang mooi gemaakt.

Je springt uit de lucht op de kaart en vindt buit rondslingeren om jezelf mee uit te rusten, voordat een cirkel langzaam krimpt om spelers naar dezelfde gebieden te dwingen. Welke speler of ploeg ook overeind blijft, wordt tot kampioen gekroond.

De wapens en personages in Apex Legends Mobile zijn allemaal afkomstig uit het hoofdspel, dus als je die versie hebt gespeeld, sta je op vaste grond, maar er is één grote verandering: het is nu in de derde persoon. Op die manier bestuur je je personage gemakkelijker met behulp van de aanraakbediening, voordat je in de eerste persoon springt wanneer je het vizier van je wapen richt. Dit is misschien een beetje een verschil, maar het is standaard voor veel mobiele shooters en zal veteranen van de enorm populaire mobiele versie van PUBG erg bekend voorkomen.

Natuurlijk hebben de graphics ook een behoorlijke hit gekregen, en de vroege versie van de game die momenteel door testers wordt gespeeld, ziet er niet al te ongelooflijk uit. Met de grafische instellingen op een krachtigere telefoon zou het er echter nog steeds een beetje levendiger uit moeten zien dan veel meer saaie militaire shooters.

Al met al ziet het eruit als een geweldige versie van de game gezien de beperkingen van het platform, en het is logisch dat het vanaf de grond af is opgebouwd, met een eenvoudiger besturingsschema en een paar gestroomlijnde mechanica.

Apex Legends vertelt een evoluerend verhaal door de seizoenen heen op console en pc, maar aangezien dit geen directe poort van die versie is, zouden we niet per se verwachten dat de mobiele versie hier te nauw op aansluit.

Op dit moment is er helemaal geen informatie over deze kant van de dingen, maar we denken dat het zijn eigen gevechtspassen en seizoensysteem zal hebben, net zoals de manier waarop Call of Duty: Mobile zijn eigen ecosysteem heeft dat onafhankelijk is van de belangrijkste spellen.

Dit zal de zaken op de lange termijn waarschijnlijk eenvoudiger houden, aangezien er volledig afzonderlijke ontwikkelteams aan de verschillende games werken. Het betekent ook dat we niet verwachten dat de nieuwe Arenas-modus binnenkort in de mobiele versie zal verschijnen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.