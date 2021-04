Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een uitgelekt document heeft onthuld dat EA van plan is om spelers naar de buitendoos met FIFA Ultimate Team en weg van andere modi te drijven.

Verkregen door de Canadese outlet CBC News , de in-house informatie - die verschijnt als een twee-diapresentatie hier - toont het bedrijf van plan te doen "alles wat we kunnen om de spelers te rijden" in de richting van de "hoeksteen" FUT game mode.

In een ander deel van de presentatie, onder de kop "Alle wegen leiden naar FUT", wordt gezegd dat teasers en gerichte berichten "opwinding zullen stimuleren en spelers vanuit andere modi naar FUT zullen leiden".

De gelekte documenten, die lijken te zijn gemaakt voorafgaand aan de release van FIFA 21 afgelopen september, zijn volgens CBC News gedeeld door een anonieme gaming insider.

"Jarenlang ... hebben ze kunnen handelen met een laag van plausibele ontkenning. Toch zeggen ze in hun interne documenten: Dit is ons doel. We willen dat mensen naar de kaartpakketmodus worden gedreven," " zei de insider in het rapport.

Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat EA onder vuur komt te liggen met betrekking tot het gebruik van loot boxes, een soort microtransactie in videogames waarbij echt geld wordt ingewisseld voor verschillende in-game beloningen.

De praktijk heeft links naar gokken gelegd sinds de introductie ervan in videogames in het afgelopen decennium. Loot boxes werden in 2018 in België verboden, met regelgeving in Nederland, Japan en China. De directeur geestelijke gezondheid van NHS Engeland heeft ook eerder verklaard dat de microtransacties "kinderen verslaafd maken" en riep op tot een verbod op hen.

Echter, vergelijkbaar met eerdere afleveringen - zoals #EAGate en de echte kosten van Ultimate Team - EA heeft op dit laatste lek gereageerd door de gamemodus en zijn praktijken te verdedigen in een verklaring op haar website .

"We pushen mensen niet om in onze games te spenderen", aldus het bedrijf.

"Waar we die keuze bieden, letten we er heel goed op dat we niet meer uitgeven dan verdienen in het spel, en de meeste FIFA-spelers geven nooit geld uit aan in-game items."

EA was het er ook niet mee eens dat FIFA of een van zijn games gokken inhield.

"Regelgevers in meerdere landen over de hele wereld hebben publiekelijk verklaard dat waar er geen uitbetalingsmethode is, loot boxes geen gokken zijn", vervolgde de verklaring.

Zoals altijd is het niet duidelijk waar deze laatste aflevering de controverse rond loot boxes verlaat. Waar legaal, lijkt EA tevreden te zijn met zijn plannen voor Ultimate Team en houding ten opzichte van loot boxes.

We vermoeden echter dat dit onderwerp niet snel zal verdwijnen.

Geschreven door Conor Allison.