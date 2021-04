Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vers van de verwezenlijking van het overschrijden van de grens van 100 miljoen spelers, staat Apex Legends op het punt om zijn negende seizoen van content uit te brengen, en het zal de zaken op geheel nieuwe manieren veranderen.

Voor het eerst is er een nieuwe permanente gamemodus voor spelers die volledig verschilt van een Battle Royale-ervaring: Arenas. We hebben de down-low gekregen tijdens een recent preview-evenement.

Dus als eerste - die grote nieuwe toevoeging. Arenas is een nieuwe 3v3-spelmodus waarin squadrons tegen elkaar worden geplaatst in een reeks korte, snelle wedstrijden. Deze vinden plaats op op maat gemaakte kaarten, waarvan sommige afkomstig zijn uit bekende delen van de grotere Battle Royale-kaarten.

Om een overwinning mee naar huis te nemen, moet je team drie rondes winnen en minstens twee rondes voor staan - maar als het allemaal vier rondes worden, is er een negende gelijkspelronde.

Voor elke ronde is er een korte koopfase (bekend bij Valorant- of Counter Strike-veteranen) waarin spelers buit kunnen kopen met behulp van crafting-materialen die ze toegewezen hebben gekregen. Die toewijzingen nemen toe tussen de rondes en zijn gebaseerd op prestaties, dus in latere rondes zou je uiteindelijk veel warmte kunnen inpakken.

Als je eenmaal geladen bent, begint de actie in eenvoudige kaarten die je meteen in de actie brengen. Er is nog steeds een sluitende ring om op een bepaald punt gevechten te forceren, en buit verspreid over de kaart om je meer genezing of schilden te geven, maar het is een totaal nieuw gevoel vergeleken met Apex Battle Royale Heartland.

Zoals het team van Respawn uitlegde, maakt dit het een briljante, snellere manier voor nieuwe spelers om grip te krijgen op mechanica en wapens in competitieve scenarios, zonder dat ze 15 minuten in een ronde hoeven te spenderen, gewoon over de kaart trekken naar hun eerste en laatste grote strijd.

Het is een briljante toevoeging uit onze ervaring, waardoor je gevechten onder je riem kunt krijgen en een totaal nieuwe reeks tactische uitdagingen kunt presenteren, maar Respawn weet ook dat de gemeenschap het zal moeten omarmen om het echt te doorstaan, en er zijn inhoudsupdates gepland voor de modus voor een tijdje om ervoor te zorgen dat het een aantrekkelijke glans heeft voor ervaren spelers.

Bovendien had het een interessante reis - de ontwikkeling van de modus begon volgens het team eind 2019 en ging door een groot aantal iteraties. Van een meer chaotische modus met maximaal acht squadrons, werd het uiteindelijk gecondenseerd in de strakke 3v3 die op het punt staat te vallen. Evenzo is het koopsysteem ontwikkeld om het RNG-karakter van op buit gebaseerde gameplay tegen te gaan, en hetzelfde doel leidde er ook toe dat het team het aantal gebruiksmogelijkheden voor de tactische en ultieme vaardigheden van helden beperkt (je kunt meer toepassingen kopen voor rondes als je wilt ).

Het is een fascinerend voorbeeld van hoe een getalenteerd team een game uit zijn schijnbare genre en gameplay-beperkingen kan halen, en een bewijs van het vermogen van Respawn om buiten de gebaande paden te denken.

Terugkerend naar de meer verwachte kant van een nieuw Apex-seizoen, is er ook een nieuwe legende die zich bij het gevecht voegt - een met een beetje meer achtergrondverhaal dan soms het geval was.

Valkyrie is de dochter van een van de bazen die Respawn-fans mogelijk hebben teruggevochten in Titanfall 2, Viper. Zijn capriolen in de lucht waren moeilijk te weerleggen, en Valkryie wil die vlag blijven voeren.

Ze pakt een jetpack in die gewoon heel leuk is om te gebruiken, een passief die langzaam oplaadt, maar je snel en gemakkelijk kunt verplaatsen (terwijl je je wapens in je holstert). Een tactisch raketversperring geeft haar aanvallende karbonades, en haar Ultimate laat haar en haar teamgenoten de lucht in gaan voor een snelle skydive weg of in een gevecht, waardoor ze een geweldige nieuwe optie is op basis van bewegingen.

Afgezien van het feit dat het een onmiddellijk aantrekkelijke optie is gezien het aangeboren plezier van vrijwel elke in-game jetpack, is Valkyrie de meest tastbare in-game band met de Titanfall-games tot nu toe, en hopelijk geeft het de intentie van Respawn aan om de relatie tussen de afgebeelde gebeurtenissen verder te onderzoeken. in deze games voor het delen van universums.

Natuurlijk brengt een nieuw seizoen ook kaartveranderingen met zich mee, en de focus lag deze keer op Olympus, wat Respawn sinds de introductie niet is veranderd.

De grote toevoeging is een nieuw aangemeerd schip, de Icarus, en de ongebreidelde parasitaire plant die het met zich meebracht, die zijn gigantische wijnstokken rond een deel van de kaart uitstrekt.

Het is een visueel ingrijpende verandering, en breekt een gebied op dat iets te kaal was, en het lijkt een geweldige nieuwe plek om te droppen, misschien op zoek naar een keycard om toegang te krijgen tot de buit van het hoogste niveau in de scheepsbrug.

Een nieuw wapen betekent dat Apex eindelijk ook deel uitmaakt van de moderne gaming bow club. De Bocek-boog is een veelzijdige nieuwe middenklasse-optie die beschikt over de stealth en stilte die u zou verwachten.

Hoe langer je je schot vasthoudt, hoe krachtiger het zal zijn, en hoewel het even kan duren om het onder de knie te krijgen, zal het absoluut dodelijk zijn in de juiste handen. hop-up slots kunnen het ook veranderen in een shotgun-achtig sproeivuur-fenomeen, en de vuursnelheid enorm verhogen, dus we kijken er naar uit om het op de kaart te vinden.

Er is natuurlijk ook een nieuwe gevechtspas om door te komen, met skins en emotes om te verdienen, dus seizoen 9 begint een drukke tijd in de levenscyclus van Apex in te luiden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.