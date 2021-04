Apex Legends komt deze maand naar mobiel - met bètas

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apex Legends heeft voor zichzelf een volledig respectabele plek veroverd in de Battle Royale-markt, met zijn vrij unieke mix van strakke vuurgevechten en unieke krachten die zorgen voor een geweldige mix.

Met dat bereik is het onlangs de grens van 100 miljoen spelers gepasseerd, maar dat was tot nu toe allemaal op console en pc. EA heeft zojuist aangekondigd dat de game een mobiele versie krijgt, een grote stap voor zijn potentiële populariteit.

Respawn heeft een aantal leuke details gegeven over wat je van de versie kunt verwachten, inclusief het belangrijkste feit dat het niet crossplay zal zijn met console- en pc-spelers, om ervoor te zorgen dat iedereen een gelijk speelveld heeft.

De game blijft free-to-play en wordt op maat gemaakt voor mobiel, met touchscreen-bediening en wat schijnbare stroomlijning om het spelen tijdens het spelen gemakkelijker te maken - tenslotte, tussen crafting en respawns, is de volledige versie van Apex niet langer beschikbaar bijzonder eenvoudig!

Als het op een tijdlijn aankomt, begint de game later deze maand met bètatests met openbare gebruikers op Android in India en de Filippijnen, en die tests zullen in de loop van het jaar worden uitgebreid naar meer regios en iOS.

Dat betekent dat we in ieder geval een paar maanden geen volledige release verwachten, maar de aankondiging vermeldt dat er op een gegeven moment een registratiepagina zal zijn waar mensen zich kunnen aanmelden om het spel uit te proberen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.