Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA heeft de tijd en financiële inzet verdedigd die nodig zijn om Ultimate Team in FIFA 21 te spelen, nadat een virale post die de beweringen van het bedrijf betwistte, de echte kosten had berekend.

Het verhaal begon nadat Twitter-gebruiker en FIFA 21 Twitch-streamer ScudzTV reageerden op de opmerkingen van EA dat gebruikers "alle items in het spel kunnen kopen zonder ooit geld uit te geven".

Deze opmerkingen werden gemaakt door het bedrijf in de gevolgen van EAGate , waarbij werd beweerd dat een medewerker Ultimate Team-kaarten voor duizenden ponden verkocht.

In de post van ScudzTV, hieronder, waren ze in staat om erachter te komen dat het bouwen van hun eigen Ultimate Team zonder ooit geld uit te geven een buitensporige hoeveelheid toewijding van de speler zou vereisen.

Een voorbeeld toonde aan dat de speler 916 dagen continu, 24/7 spel zou moeten loggen om de benodigde in-game munten te bemachtigen, en een ander toonde aan dat handelen met behulp van de in-game markt 10.000 transacties met een winst van 10.000 munten zou vereisen.

Laten we praten @EASPORTSFIFA ( # FIFA21 A THREAD)



Je beweert dat iedereen alle gewenste spelers kan krijgen zonder geld uit te geven aan het spel ...



Hier is mijn droomteam, een team van slechts 100 miljoen munten.



Dus dit is "haalbaar" & hier zijn mijn opties volgens jou;



(1/7) pic.twitter.com/7vhy3HcOMo - ScudzTV (@ScudzTV) 16 maart 2021

Maar net als voorheen heeft EA de balans van de Ultimate Team-gamemodus verdedigd.

In een verklaring aan The Mirror zei een woordvoerder van het bedrijf: "We zijn ons ervan bewust dat er recentelijk gespeculeerd is over wat er nodig is om een geweldig FIFA Ultimate Team te hebben in EA SPORTS FIFA. Hoewel we de moeite en creativiteit respecteren om dit in kaart te brengen. mogelijke paden naar grootheid, betwisten we de premisse van deze theorieën.

"Er worden veel aannames gedaan in de berekeningen. Je kunt bijvoorbeeld niet nauwkeurig berekenen hoeveel munten je zou verdienen door te handelen, want dat zou afhangen van je vaardigheid als handelaar.

"Er zijn ook andere aspecten van het spel die bijdragen aan het opbouwen van je club, zoals SBCs, Objectives en Draft, waarmee ook rekening moet worden gehouden. Even belangrijk is dat FIFA een behendigheidsspel is. De vaardigheid van de speler is het grootst. factor in de uitkomst van wedstrijden of uitdagingen in FIFA - een sterke speler kan succesvol zijn, of hun team nu brons, zilver, goud of een combinatie van alle drie is.

"Investeren is een keuze die spelers kunnen maken, net als in de echte wereld. Als het uitgangspunt hier is dat spelers de beste spelers ter wereld in hun team willen hebben zodat ze kunnen verbeteren, online kunnen strijden en tegen de besten kunnen spelen, dan kunnen ze dat doen. in FIFA zonder extra investeringen. "

Natuurlijk zijn deze laatste opmerkingen niet goed in de smaak gevallen bij de FIFA-community, met veel streamers en YouTubers die reageerden.

EA: maak een modus met de naam "Ultimate Team"



Ook EA: "Het was niet onze bedoeling dat mensen het ultieme team zouden bouwen"



Ook EA: "Als je de beste spelers wilt gebruiken zonder investeringen, speel dan tegen elkaar"



We worden er nogmaals aan herinnerd dat we slechts dollartekens zijn. https://t.co/QAnJjfBFFC - NepentheZ (@NepentheZ) 22 maart 2021

Ik ben al meer dan tien jaar dol op FUT, ik speel FIFA sinds ik een controller kon vasthouden.



Ik ben niet boos op EA.



Ik ben echt gewoon teleurgesteld en voel me in de steek gelaten door hen.



Ze namen onze sport, onze passie, ons spel, maakten er een geldkoe van en spuugden ons als trouwe klanten in het gezicht



- Matt (@MattFUTTrading) 22 maart 2021

De spanningen tussen EA en de Ultimate Team-community zijn misschien niet bijzonder nieuw, maar deze laatste sparringronde zou mogelijk een katalysator voor verandering kunnen zijn - vooral gezien de aard van de beweringen van EAGate.

Met dat gezegd, suggereert het antwoord van EA niet precies dat het het ermee eens is dat er een probleem bestaat.

En aangezien het bedrijf via Ultimate Team $ 1,49 miljard genereerde voor al zijn titels in het jaar dat eindigde in mei 2020, kunnen we ons niet voorstellen dat het haast heeft om drastische veranderingen door te voeren.

Geschreven door Conor Allison.