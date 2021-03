Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA start een onderzoek naar beschuldigingen dat een personeelslid felbegeerde FIFA 21 Ultimate Team-kaarten heeft verkocht voor duizenden ponden.

Nagesynchroniseerd met #EAGate op Twitter , waar het nieuws van het schandaal opdook, onbevestigde directe berichten laten zien wat een EA-medewerker lijkt te zijn die de zeldzaamste kaarten van de game verkoopt in pakketten met een prijs van € 750 - € 1000, ongeveer omgerekend naar £ 640 / $ 900 - £ 850 / $ 1200.

In een andere vermeende uitwisseling worden drie van de Prime Icon Moments-kaarten en twee Team of the Season-kaarten aangeboden voor € 1700 (£ 1450 / $ 2000).

De meest lucratieve items van FIFA 21 - in termen van zijn eigen in-game valuta - worden naar verluidt voor contant geld verkocht.

Normaal gesproken kunnen gebruikers alleen items van promoties zoals EAs Prime Icon Moments verwerven via in-game, willekeurig verdeelde pakketten die kaarten en andere in-game verbruiksartikelen bevatten. Sommige promoties belonen de gebruiker ook met felbegeerde kaarten nadat ze een reeks in-game-doelstellingen hebben voltooid.

Natuurlijk suggereren de beschuldigingen een ernstige onbalans in de concurrentie en economie van het spel, waarbij de potentiële kopers in staat zijn om in wezen het grootste deel van het gebruikersbestand over te steken door echt geld te betalen.

Een aantal tweets op 10 maart, hieronder te zien, toont discussies tussen sommige gebruikers en de verkoper, naar verluidt een EA-medewerker.

Dus we malen / ruilen / openen pakketten en kunnen deze PIM-spelers niet aanraken, maar EA-medewerkers verkopen ze in het geheim aan mensen voor $ 1.700?!?! LOL ik respecteer de sleur, maar mijn god ... pic.twitter.com/CCnhjZbcgH - Nick (@ Nick28T) 10 maart 2021

Videobewijs?!? Ik bedoel, dit kan echter gewoon een EA-ontwikkelaar zijn of een echte werknemer? Wie weet nog. Het zijn allemaal beschuldigingen, laten we hopen dat EA hierover een verklaring aflegt en eerlijk tegen ons blijft. # FUT21 # FIFA21 pic.twitter.com/lzqGMDE5S3 - Nick (@ Nick28T) 10 maart 2021

EA heeft kritiek gekregen op het gebruik van loot boxes door Ultimate Team, een soort microtransactie in videogames waarbij een gebruiker echt geld kan gebruiken om verschillende in-game beloningen te financieren.

Een simpele Google-zoekopdracht onthult ook een zwarte markt voor FIFA-munten, de in-game valuta van Ultimate Team, waar gebruikers kunnen kopen of verkopen voor echt geld.

EAGate is echter de eerste keer dat het bedrijf verwikkeld is geraakt in een schandaal met betrekking tot beschuldigingen over het gedrag van zijn eigen personeel.

Met platforms zoals Twitter en Reddit in vuur en vlam met geklets over EAGate, reageerde het bedrijf op de beweringen met de volgende opmerking.

Geschreven door Conor Allison.