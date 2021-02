Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA Sports, de studio achter de Madden NFL-serie videogames , heeft via Twitter aangekondigd dat het terugkeert naar de universiteit met een nieuwe videogame genaamd EA Sports College Football.

EA staat bekend om zijn reeks universiteitsvoetbalwedstrijden , die in 1993 begonnen met Bill Walsh Football en eindigden met NCAA Football 2014. NCAA Football is misschien wel de meest populaire universiteitsvoetbalserie. In feite kost een zeven jaar oud exemplaar van NCAA meer dan het systeem van de laatste generatie dat de game nodig heeft.

EA Sports stopte met de serie na een rechtszaak door een voormalige NCAA-basketbalspeler die het vermogen van de collegiale regelgevende instantie betwistte om te profiteren van de namen, het imago en de gelijkenis van universiteitsspelers (of NIL). Fans schreeuwen sindsdien om een ander spel, en nu hebben ze die wens gekregen.

De nieuwe game zal EA Sports College Football heten in plaats van NCAA Football, wat suggereert dat de NCAA misschien niet betrokken is bij de serie.

In plaats daarvan werkt EA samen met de CLC, Collegiate Licensing Company, om de rechten voor alle scholen te krijgen om de videogame te maken, aldus ESPN . Het lijkt erop dat EA momenteel van plan is om NIL-vragen op dezelfde manier te vermijden als in de oude games - door spelers niet te benoemen of zo te ontwerpen dat ze eruit zien als hun echte tegenhangers. Dus bijvoorbeeld Mac Jones, de beginnende quarterback voor Alabama, zou als QB # 10 in het spel verschijnen.

Dit is echter allemaal in beweging, aangezien de NIL-regels momenteel worden gewijzigd, waarbij de staat Florida wetgeving aanneemt , die deze zomer van kracht wordt, waardoor universiteitsatleten kunnen profiteren van hun gelijkenissen. Dit zal naar verwachting de NCAA dwingen om haar eigen regels op te stellen met betrekking tot naam, afbeelding en gelijkenisregels.

EA Sports Vice President en General Manager Daryl Holt vertelde ESPN dat het bedrijf zich nog in de vroegste ontwikkelingsstadia van de nieuwe game bevindt, maar verzekerde dat eventuele wijzigingen met de NIL geen invloed zouden moeten hebben op de release van de game, die misschien nog ver weg is. . EA heeft gezegd dat we niet mogen verwachten dat de game dit jaar uitkomt.

Holt onthulde ook dat de game exclusief zal worden gemaakt voor de nieuwste generatie consoles - een goed idee gezien het minstens een jaar verwijderd is van de releasedatum.

Fans van de oude games zullen blij zijn te weten dat EA Sports College Football wordt gemaakt door Tiburon Studios, die verantwoordelijk was voor de originele serie.

Geschreven door Maggie Tillman.