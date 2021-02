Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen BioWare besloot om naar de originele Mass Effect-trilogie te kijken om te zien of deze opnieuw kon worden uitgebracht voor moderne speelautomaten, besloot het al vroeg dat het helemaal niet zou werken.

Er werd aangenomen dat, net als bij een klassieke film of vinylopname, er iets verloren zou gaan als de serie helemaal opnieuw zou worden gemaakt en / of te veel zou worden aangepast. Dus het team pleitte ervoor om de ervaring op te ruimen en te verfijnen in plaats van deze opnieuw te bedenken. En hoewel dat in eerste instantie een schok kan zijn voor degenen die kwijlen over de aankondiging eind vorig jaar, is het heel logisch - zoals we ontdekten tijdens een recent technisch demo-evenement.

Mass Effect: Legendary Edition wordt een passende liefdesbrief voor de RPG-trilogie. Het bewijst lippendienst aan de originelen, geeft meer dan een fatsoenlijke verflaag, maar zonder iets te veranderen waardoor de drie spellen in de eerste plaats zo vereerd werden.

Sommige al lang bestaande problemen zijn aangepakt, de graphics zijn verbeterd en verbeterd en alle DLC is toegevoegd, maar dit zijn Mass Effect 1 - 3 in geest en ziel. Wij zijn het van harte eens.

Een van de eerste dingen die je in de Legendary Edition tegenkomt, is de hub: een launcher waarmee je alle games kunt starten.

Wanneer je een van de games hebt voltooid, keer je terug naar de hub en kun je de volgende starten. Net als bij de originele releases (meestal), zullen de voortgang van het verhaal en het personage worden onthouden en in het volgende hoofdstuk worden gebruikt, maar de games vloeien niet automatisch uit elkaar. Je moet elk beginnen als het laatste eindigt. Ze maken echter allemaal deel uit van dezelfde installatie, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over meerdere bestanden - en alle DLC (waarvan er genoeg is) is al in elk uitje opgenomen.

Karaktercreatie is verenigd tussen games, met de verbeterde esthetische opties die van ME3 naar de andere games zijn gebracht. De oorspronkelijke maker van Mass Effect was nogal basic in vergelijking met de vorige, dus dat is rechtgezet met meer kapsels, huidtypes en make-up dan voorheen. Bovendien is de iconische vrouwelijke Shephard-look in elke game geconsolideerd.

De gameplay is ook aangepast, vooral in ME1. Degenen die het origineel onthouden, zullen zich ook herinneren dat het vechtsysteem nogal verschilt van de latere games - het is meer een RPG dan de andere. Dat blijft, hoewel er enkele verfijningen zijn aangebracht.

De richthulp is bijvoorbeeld verbeterd, terwijl de gevechts-HUD en de gezondheidsbalken meer in overeenstemming zijn gebracht met Mass Effect 2 en 3. De balans van wapens is geëgaliseerd en er is gewerkt aan het Mako-voertuig om het beter te laten werken. soepel.

Pc-gamers krijgen ook een bonus in de vorm van controllerondersteuning - er ontbreekt iets de eerste keer.

Maar misschien wel het belangrijkste dat u kunt veranderen, is de framesnelheid. Naast een native 4K-resolutie (met ondersteuning voor 21: 9 op pc) en HDR, draaien alle games nu op 60 fps. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de gameplay, waarbij het reactievermogen in het algemene spel waarschijnlijk merkbaar is.

Degenen met SSD-opslag of een next-gen console zullen misschien merken dat de laadtijden zijn verbeterd - een bugbear van het originele spel. De beruchte liftritten in de Citadel - die de belading van het volgende gebied maskeerden - zijn drastisch ingekort. We zagen dezelfde rit eindigen in 10 tot 15 seconden op de nieuwste pc-build, in vergelijking met het origineel dat meer dan 50 seconden duurde. We schijnen ons te herinneren dat het op Xbox 360 zelfs nog langer kan duren. Dat dramatisch inkorten is iets dat we al jaren wilden.

De grootste veranderingen in de trilogie zijn visueel. Hoewel de beslissing werd genomen om de graphics te verfijnen in plaats van opnieuw te maken - en de ontwikkeling binnen Unreal Engine 3 te houden in plaats van deze over te schakelen naar UE4 - is het kunstteam naar de stad gegaan met de bestaande middelen.

1/4 EA / BioWare

Ze begonnen met het herhalen van de originele texturen waar mogelijk. In principe werden alle texturen geëxtraheerd met en opnieuw geïntroduceerd met een veel hogere resolutie. Dit resulteert in veel meer detail in personagemodellen en achtergronden.

Het team stopte daar echter niet, omdat ze vervolgens bijna elke scène en elk item handmatig verbeterden. Volumetrische verlichting werd versterkt, samen met dynamische schaduwen. De scherptediepte is ook gewijzigd, waardoor bokeh-effecten zijn toegevoegd om het filmisch te laten lijken.

Andere effecten werden geïntroduceerd, waaronder real-time reflecties, ambient oculusion (specifiek in Mass Effect 3) en oppervlakteverspreiding om huidtexturen er realistischer uit te laten zien. In wezen, met behoud van de originele look en feel van de serie, werd elk aspect bijgewerkt of behandeld met aspecten die alleen beschikbaar zijn dankzij krachtigere hardware.

Een gebied dat grotendeels onaangetast bleef, was animatie. Dat komt omdat, hoewel de games hier en daar wat vervelende animaties bevatten, het veranderen ervan in de ene scène de neiging had om een andere te verpesten. Het is zeker beter om af en toe een rare gezichts- of karakterbeweging te hebben dan geheel nieuwe bugs.

We hebben de volledige trilogie-release nog niet gezien, slechts een paar demos die over een videostream rollen, maar hoewel we aanvankelijk verrast waren dat BioWare besloot om ze niet volledig opnieuw te maken, respecteren we die beslissing.

Het zou interessant zijn geweest om een glimmende, nieuwe Shepherd op de Frostbite Engine te zien lopen, maar het had kunnen wegnemen van wat we ons zo graag herinneren.

In plaats daarvan krijgen we de Mass Effect-trilogie met een flink aantal van zijn beruchte wratten bedekt en bevroren. En dat zou genoeg moeten zijn voor ons.

Mass Effect: Legendary Edition is vanaf 14 mei 2021 beschikbaar voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S en pc.

Geschreven door Rik Henderson.