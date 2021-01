Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apex Legends was een hit toen het voor het eerst werd uitgebracht en hoewel gamers konden spelen op pc, PlayStation en Xbox, bleven mobiele en Switch-gamers achter. Gaat dat veranderen?

De gratis te spelen battle royale first-person shooter van Respawn Entertainment deed het goed toen het voor het eerst werd gelanceerd en het was altijd de vraag of het op mobiel zou verschijnen. Al in 2019 suggereerde Andrew Wilson, CEO van EA, dat het mogelijk was dat de game uiteindelijk op Android-smartphones en Apple iPhones zou verschijnen. Maar we wachten er nog steeds op om tot bloei te komen.

Switch-gamers kunnen het als eerste ervaren als dit recente accidentele lek te geloven is. Het lijkt erop dat het Japanse Apex Legends YouTube-account suggereerde dat de Nintendo Switch- versie van de game mogelijk op 2 februari wordt gelanceerd, naast het begin van seizoen 8:

BREAKING: In de Japanse versie op YouTube staat dat Apex Legends op 2 februari naar de Switch komt.



"En op 2 februari is het mogelijk om op Switch tegelijk met de start van seizoen 8 te spelen!" pic.twitter.com/63TpUn27Mx - Apex Legends News (@TitanfallBlog) 18 januari 2021

Toen het werd opgemerkt, was er geen vermelding in de Engelse versie van dezelfde video en het bewijs ervan werd ook snel uit de Japanse video verwijderd.

Er kan echter nog steeds enige waarheid in zitten, aangezien de lancering van de Switch oorspronkelijk gepland was voor 2020, maar werd uitgesteld om de game meer ontwikkeltijd te geven.

In 2020 sprak Chad Grenier, Game Director van Apex Legends over de toekomst van de game op Switch:

"... Voor degenen die gamen op de Nintendo Switch, we zijn nog steeds hard aan het werk aan de poort, maar om recht te doen aan de game en er de geweldige ervaring van Switch-spelers van te maken, heeft ons team meer tijd nodig. Dit jaar heeft op zijn zachtst gezegd onverwachte nieuwe uitdagingen met zich meegebracht, en we willen niets overhaasten. "

Het is dus aannemelijk dat deze uitgelekte datum inderdaad klopt.

Geschreven door Adrian Willings.