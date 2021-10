Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Dragon Age-serie is een van de meest monumentale in alle games, met enorme verhaallijnen die zich afspelen met tientallen personages, facties en demonen om te overwegen, maar we hebben geen nieuwe game meer gehad sinds Inquisition in 2014 uitkwam, nogal een pauze.

EA en BioWare hebben echter eindelijk bevestigd wat lang werd vermoed: de volgende Dragon Age is in de maak en we hebben zelfs een trailer bij het nieuws. We hebben hier alle belangrijke informatie verzameld die je moet weten over de aankomende game.

De bovenstaande trailer voor de volgende Dragon Age, die nog steeds geen echte titel heeft, debuteerde eind 2020 tijdens de Game Awards en veroorzaakte een storm van hype, zoals je zou verwachten. Natuurlijk is het allemaal CGI, zonder enige gameplay, dus dit is zeker een vroege blik op de themas van de game en niet veel meer.

Als zodanig zijn we niet eens in de buurt van het verwachten van de game in 2021 — 2022 is zelfs een beetje optimistische doelstelling, naar onze mening, hoewel EA en BioWare misschien wel de middelen hebben om het sneller op te starten dan we hadden verwacht.

EA heeft echter eerder aangegeven dat de game het niet zal halen voor het einde van het fiscale jaar van 2022, en een recentVentureBeat-rapport gaf aan dat 2023 het meest waarschijnlijke releasejaar voor het project is.

Als het gaat om de platforms waarop Dragon Age 4 waarschijnlijk zal verschijnen, kunnen we een beetje meer vertrouwen hebben. Gezien het tijdschema en het feit dat de game zich nog in een vrij vroege ontwikkeling bevindt, is het zeer waarschijnlijk dat deze alleen gericht zal zijn op next-gen consoles, die uitkomt op de PS5 en Xbox Series X/S en hun voorouders overslaat.

Dat is des te waarschijnlijker geworden nadat de arendsoog-leker Jeff Grubb het met bronnen bevestigde , nadat het LinkedIn-profiel van een voormalige BioWare-medewerker de zaken begon door de next-gen platforms aan te geven als doelen voor de game.

Natuurlijk is Dragon Age ook een absolute favoriet voor pc-gamers, die dankzij een muis en toetsenbord wat meer diepgang kunnen krijgen in hun strategische spel, dus het zal zeker ook naar de pc komen.

Helaas is geen van de Dragon Age-games tot nu toe naar een Nintendo-console gekomen, en met de beperkte kracht van de Switch denken we dat dit deze keer het geval zal blijven.

De teaser-trailer die BioWare vorig jaar debuteerde, is behoorlijk dubbelzinnig, maar er zijn enkele grote punten die we er nog steeds uit kunnen halen. Het klinkt uit de voice-over alsof we een nieuw personage zullen aannemen en niet terugkeren om de schoenen te vullen van de illustere Inquisiteur die we de vorige keer speelden.

Inderdaad, dit personage zal schijnbaar geen geprofeteerde uitverkorene zijn, maar iemand gewoon die buitengewone hoogten zal bereiken.

Verder zijn er een aantal personages waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat ze zullen verschijnen - namelijk de ruige dwerg Varric Tethras, die de trailer vertelt na zijn hoofdrol in zowel Dragon Age 2 als Inquisition. Zal hij voor de derde keer op rij optreden als partijlid?

Dan is er het waarschijnlijk grote kwaad voor het spel: Solas, de Dread Wolf wiens aanwezigheid zo behulpzaam leek tijdens Inquisition voordat de laatste wending van dat spel hem onthulde dat hij heel, heel slecht was. Het is een veilige gok dat wat er ook gebeurt, je Solas zeker tegenkomt in Dragon Age 4.

We kunnen ook stevige gissingen maken over de setting van het spel, wat zeer waarschijnlijk Tevinter is, de oude menselijke natie die wordt geregeerd door magiërs. De laatste DLC van Inquisition eindigde met een sterke hint dat Tevinter de volgende grote locatie was om te verkennen, terwijl meerdere lekken ook in de richting van de setting wezen.

Dat is nu nog waarschijnlijker geworden door een ontdekking van het Eurogamer-team, het lezen van een boek over de geschiedenis van BioWare.

Eindelijk het BioWare-boek opgehaald en hey is dit de eerste *officiële* bevestiging dat Dragon Age 4 zich afspeelt in Tevinter? (Ik weet dat we dit allemaal al geraden hebben) pic.twitter.com/229xriPbof — Tom Phillips (@tomphillipsEG) 24 januari 2021

Top Nintendo Switch-games 2021: beste Switch-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 21 October 2021

Dat is de eerste goedgekeurde bevestiging dat het in Tevinter zal zijn, ook al is het niet in meer formele zin aangekondigd. Nu hebben we nog een stukje artwork om het verder waarschijnlijk te maken, gepost als dank aan de geduldige fanbase:

@SerGoldman perfect!



Fijne vrijdag mijn vrienden - ik hoop dat jullie allemaal uit de regen blijven! Blijf Veilig. Fijn weekend!! pic.twitter.com/ViYBms8Gng — Christian Dailey (@ChristianDailey) 20 maart 2021

Dat lijkt veel op dezelfde met magie doordrenkte stad die in de trailer voorkomt, samen met een goede kijk op een duidelijk magisch uitziend personage. Dit doet allemaal duidelijk denken aan Tevinter, en er zijn een aantal echt intrigerende ontwerpkeuzes aan de hand.

In feite blijft de concept-art-trein rollen - dezelfde uitvoerend producent van de game stuurde onlangs nog een afbeelding, deze keer met een Gray Warden:

@SerGoldman Ik heb je! Is dit de juiste hoeveelheid puntig en grijs?



Fijne vrijdag allemaal. Ik hoop dat iedereen veilig blijft en het goed maakt. :) pic.twitter.com/LbAmD1SKGR — Christian Dailey (@ChristianDailey) 30 april 2021

We hebben niet meer te zeggen over hoe belangrijk Grey Wardens zullen zijn voor het verhaal van de game, maar het is nog een klein beetje smaak om van te genieten terwijl we wachten op verder nieuws.

Eindelijk komen we bij de gameplay, en er zijn eigenlijk best veel opties op tafel voor Dragon Age 4. Elke Dragon Age-game voelde behoorlijk apart aan - Origins had meer tactische gevechten, Dragon Age 2 was meer actievol en Inquisition was ergens in het midden, afhankelijk van hoe je het speelde.

Of gevechten nu meer betrokken of eenvoudiger zijn, er zullen waarschijnlijk andere dingen worden gegarandeerd. We zouden een redelijk lang verhaal moeten krijgen met tientallen personages om mee te praten en te beïnvloeden, en dialoogbomen die qua aanpak volop keuze bieden.

Dragon Age heeft tot dusverre ook afstand genomen van een echte open wereldervaring, en geeft de voorkeur aan grote hubgebieden waartussen je kunt reizen voor een meer gedetailleerde benadering van elke locatie, dus het zal interessant zijn om te zien of die structuur opnieuw verschijnt. Een van de enige echte kritieken op Inquisition was dat de gebieden soms een beetje te groot aanvoelden, dus we zullen zien of de volgende game deze ook wat dichter maakt.

Een ding dat we echter schijnbaar kunnen uitsluiten, is dat de game multiplayer heeft - dit was blijkbaar een belangrijk onderdeel van EAs plan voor de franchise. Het slechte rendement van games als Anthem, gecombineerd met het grote succes van de singleplayer-titel Star Wars Jedi: Fallen Order, heeft EA er echter toe gebracht vast te houden aan de roots van Dragon Age.

Volgens een groot Bloomberg-rapport is dit heel erg wat BioWare wilde, dus hopelijk betekent dit dat we een meer waarheidsgetrouwe versie zien van wat ze zich voorstellen dat de game zal zijn wanneer deze uiteindelijk wordt uitgebracht.