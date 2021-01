Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Dragon Age-serie is een van de meest monumentale in alle games, met enorme verhaallijnen die zich afspelen met tientallen personages, facties en demonen om te overwegen, maar we hebben geen nieuwe game gehad sinds Inquisition in 2014 uitkwam, nogal een hiaat.

Aankomende pc-games: de beste nieuwe games om naar uit te kijken

EA en BioWare hebben echter eindelijk bevestigd wat lang werd vermoed: de volgende Dragon Age is in de maak en we hebben zelfs een trailer die bij het nieuws past. We hebben alle belangrijke informatiefragmenten verzameld die je moet weten over de komende game, hier.

De bovenstaande trailer voor de volgende Dragon Age, die nog steeds geen echte titel heeft, debuteerde eind 2020 tijdens de Game Awards en veroorzaakte zoals je zou verwachten een storm van hype. Het is natuurlijk allemaal CGI, zonder enige gameplay, dus dit is zeker een vroege blik op de themas van de game en niet veel meer.

Als zodanig verwachten we de game niet eens in 2021 - medio 2022 is naar onze mening een waarschijnlijker doelwit, hoewel EA en BioWare misschien wel de middelen hebben om het sneller op te starten dan we hadden verwacht. Hier is de hoop!

Als het gaat om op welke platforms Dragon Age 4 waarschijnlijk zal verschijnen, kunnen we een beetje meer vertrouwen hebben. Gezien de tijdschaal en het feit dat de game nog in een vrij vroege ontwikkeling verkeert, is het bijna gegarandeerd alleen gericht op next-gen consoles, uit te komen op de PS5 en Xbox Series X / S en hun voorouders over te slaan.

Natuurlijk is Dragon Age ook een absolute favoriet voor pc-gamers, die dankzij een muis en toetsenbord wat dieper kunnen ingaan op hun strategische spel, dus het zal zeker ook naar de pc komen.

Helaas is tot nu toe geen van de Dragon Age-games naar een Nintendo-console gekomen, en met het beperkte vermogen van de Switch denken we dat dit dit keer het geval zal blijven.

De teaser-trailer die BioWare vorig jaar debuteerde, is nogal dubbelzinnig, maar er zijn enkele grote punten die we er nog steeds uit kunnen halen. Het klinkt uit de voice-over alsof we een nieuw personage aannemen en niet terugkeren om de schoenen te vullen van de illustere Inquisitor die we de vorige keer speelden.

Inderdaad, dit personage zal schijnbaar geen geprofeteerde uitverkorene zijn, maar iemand die gewoon is en buitengewone hoogten zal bereiken.

Verder zijn er een aantal personages waarvan we kunnen zeggen dat ze met vertrouwen zullen verschijnen - namelijk de ruige dwerg Varric Tethras, die de trailer vertelt na zijn hoofdrol in zowel Dragon Age 2 als Inquisition. Zal hij voor de derde opeenvolgende keer optreden als partijlid?

Dan is er het waarschijnlijke grote kwaad voor het spel - Solas, de Dread Wolf wiens aanwezigheid tijdens Inquisition zo nuttig leek voordat de laatste draai van dat spel onthulde dat hij heel, heel slecht was. Je kunt er zeker van zijn dat wat er ook gebeurt, je Solas zeker tegenkomt in Dragon Age 4.

We kunnen ook stevige gissingen doen over de setting van het spel, die hoogstwaarschijnlijk Tevinter is, de oude menselijke natie geregeerd door magiërs. De laatste DLC van Inquisition eindigde met een sterke hint dat Tevinter de volgende grote locatie was om te verkennen, terwijl meerdere lekken ook naar de omgeving hebben gewezen.

De met magie doordrenkte stadsscènes die we in de trailer zien, lijken ook duidelijk op dat soort locaties en hebben een aantal echt intrigerende ontwerpkeuzes.

Eindelijk komen we bij de gameplay, en er zijn eigenlijk best veel opties op tafel voor Dragon Age 4. Elke Dragon Age-game voelde behoorlijk anders aan - Origins had meer tactische gevechten, Dragon Age 2 was meer actievolle en Inquisition was meer ergens in het midden, afhankelijk van hoe je het speelde.

Of de strijd nu ingewikkelder of eenvoudiger is, sommige andere dingen zijn waarschijnlijk gegarandeerd. We zouden een vrij lang verhaal moeten krijgen met tientallen personages om mee te praten en te beïnvloeden, en dialoogbomen die volop keuze bieden qua aanpak.

Dragon Age is tot dusver ook teruggeschrokken van een echte open-wereldervaring en geeft de voorkeur aan grote hubgebieden waar je tussen kunt reizen voor een meer gedetailleerde benadering van elke locatie, dus het zal interessant zijn om te zien of die structuur opnieuw verschijnt. Een van de enige echte punten van kritiek op Inquisition was dat de gebieden soms een beetje te groot konden aanvoelen, dus we zullen zien of de volgende game deze ook een beetje dichter maakt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.