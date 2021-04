Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De originele Mass Effect-trilogie is een van de meest geliefde spelsagas aller tijden, een stijgend ruimte-epos dat erin slaagde zowel kleine karaktermomenten als dialogen vast te leggen en de ingrijpende boog van zijn verhaal op melkwegschaal.

Het is zo geliefd dat louter de aankondiging van een remaster voor de trilogie grote golven maakte, maar dat verbleekt in vergelijking met de hype die wordt gegenereerd voor de nu bevestigde volgende volledige inzending in de serie. Voorlopig hebben we geen titel en enkele details, maar u kunt hier alle belangrijke feiten vinden.

Zelfs het krijgen van bevestiging dat de volgende Mass Effect-game in actieve ontwikkeling is, heeft veel tijd gekost, dus het belangrijkste nieuws hier is dat een stevige releasedatum nog ver weg is. Toch hebben we echte vooruitgang geboekt!

Pas in november 2020, op N7 Day, maakte BioWare de kleine aankondiging dat het aan de volgende game werkte, samen met een enkel stukje concept art dat hierboven staat, als de headerafbeelding voor dit stuk. We dachten dat dat bemoedigend genoeg was, maar in december 2020 debuteerde BioWare met een teasertrailer bij de Game Awards.

Het is een korte blik, en we zullen hieronder ingaan op de implicaties voor het verhaal van de nieuwe game, maar het eindigt opvallend niet met enige indicatie van een releasevenster, wat nauwelijks een verrassing is. Het is daarom onwaarschijnlijk dat we de game dit jaar zullen uitbrengen. In feite zou eind 2022 onze startinzet zijn, en we moeten je waarschijnlijk voorbereiden op de mogelijkheid dat het langer kan duren.

Toch kan dat een tijdje duren, maar het is nog steeds troost om te weten dat het erop lijkt dat de saga uiteindelijk zal doorgaan.

Die ruwe conclusies die we kunnen trekken over het feit dat het releasevenster van de game ver weg is, kunnen ons ook tot een aantal vrij voor de hand liggende gissingen over platforms leiden. Tegen 2022 of later zou je verwachten dat dit soort AAA-games volledig afgestemd zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X / S, en profiteren van de kracht en snelheid van de volgende generatie.

De games zijn historisch gezien ook altijd tegelijkertijd op de pc uitgekomen, dus we zien geen reden waarom dat zou stoppen. De vrolijke Switch van Nintendo is een console-wonder, maar we zouden enorm verrast zijn als het een kaars zou kunnen houden van het soort kracht dat de game over een paar jaar nodig heeft, dus zonder hardware-updates zal het niet op Switch staan , helaas.

Dit is waar dingen een beetje speculatiever worden, maar ook een heleboel interessanter - er zijn zoveel mogelijkheden voor wat BioWare zou kunnen kiezen om te verkennen met een nieuw Mass Effect, maar die teaser-trailer geeft ons een paar stevige hints over wat we kunnen verwachten.

Ten eerste vindt het duidelijk plaats na het afsluiten van Mass Effect 3, dus dit is niet weer een grote tijdsprong voor de serie. In tegenstelling tot Andromeda, de middelmatige follow-up die we tot nu toe hebben gehad, lijkt het erop dat het zich ook zal engageren om een van de optionele eindes van Mass Effect 3 de canonieke keuze te maken. We weten dit omdat de trailer duidelijk een ter ziele gegane, drijvend wrak bevat dat ooit een Mass Relay was, de snelle reisservice rond ons melkwegstelsel.

Het ziet er echter niet naar uit dat Andromeda op wat voor manier dan ook in de steek wordt gelaten - in feite is de meest waarschijnlijke gok dat de game op tijdlijn zal volgen van Andromeda, maar directer zal omgaan met de gebeurtenissen veroorzaakt door het einde van Mass Effect 3.

Voorlopig staat ook Liara aan het hoofd van de show, de geliefde alien met blauwe huid uit de originele games, ouder en wijzer. In de trailer zien we haar zoeken tussen het wrak van een verslagen Reaper en een deel van de helm vinden die wordt gedragen door je oude spelerpersonage, commandant Shepard. Dat is verleidelijk en bemoedigend nieuws.

De figuren in die concept art hebben ondertussen wat aandacht getrokken en lijken erg veel op de silhouetten van Thane en Mordin uit de eerste trilogie, evenals Jaal uit Andromeda - de laatste is een alien van een ras dat nieuw was in Andromeda. , wat verder aangeeft dat het deel uitmaakt van de nieuwe canon.

Hoe het verhaal er precies uit zal zien, is natuurlijk nog volstrekt onbekend, maar de toevoeging van terugkerende personages en de hint dat Shepard misschien niet helemaal uit de kast is, zullen pulsen doen kloppen.

Eindelijk komen we bij de gameplay, en hoewel we op dit gebied ook niet veel zeker kunnen zijn, zijn er enkele redelijk verstandige gissingen. De Mass Effect-serie is altijd een third-person shooter geweest die is versmolten met een RPG, maar het is redelijk om te zeggen dat het tijdens het schieten zwaarder is geworden. Of, in ieder geval, het schieten werd in de loop van de tijd beter.

We zien geen reden waarom dit zou moeten veranderen in de nieuwe game, en in feite was een van de gebieden waar Andromeda een aantal goede vorderingen maakte, in de strijd, wat pittig en variabel was toen je de vele krachten en opties die beschikbaar waren om begon te omarmen en ermee begon te experimenteren. u.

Verwacht ook een dik verhaal vol side-quests, die allemaal keuzes bieden voor hoe je de problemen wilt oplossen, samen met een selectie metgezellen om te verzamelen en uit te kiezen terwijl je op missie gaat. Wie dit zullen zijn, kan op dit moment door iedereen worden geraden.

Evenzo is het moeilijk te voorspellen hoeveel locaties en planeten we zullen kunnen bezoeken, maar we hopen dat BioWare de lat hoog legt op al deze punten. Voorlopig kunnen we alleen maar wachten om erachter te komen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.