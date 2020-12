Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA is erin geslaagd een behoorlijke inhaalslag te maken en kwam langs rivaliserende uitgever Take-Two Interactive om de aankoop van de Britse racegame-experts Codemasters te bevestigen voor £ 945 miljoen, of $ 1,2 miljard.

Zijn interesse in de studio werd tijdens het weekend openbaar, ondanks berichten dat Take-Two een eigen deal had gesloten, en het lijkt erop dat EAs interesse niet alleen concreet was, maar ook geprijsd op een premie die Take-Two niet kon evenaren. .

De vorige deal was voorgesteld op £ 759 of $ 970 miljoen, dus EA heeft de prijs aanzienlijk moeten verhogen, maar het is bevestigd dat er nu vooruitgang wordt geboekt.

De overname betekent dat EA er plotseling uitziet als de toproofdier in racegames - zijn eigen Need for Speed-franchise is nog steeds aan de gang, zij het verminderd in vergelijking met zijn gloriejaren, maar Codemasters brengt de Dirt, Grid en Formula 1-serie met zich mee, drie van de meest gewaardeerde en populaire racefranchises die er zijn.

Nu Codemasters zelf vorig jaar de ontwikkelaars achter Project Cars heeft gekocht, betekent dit dat EA een echte moederlode van racegoedheid in handen heeft gekregen. Het laat in feite console-exclusieve Gran Turismo en Forza achter als de enige echt uitstekende franchises die EA niet zal bezitten.

Of dat goed nieuws is voor gamers, zal veel langer duren om duidelijk te worden, aangezien het enige tijd zal duren voordat de aankoop daadwerkelijk is voltooid. De deal komt ook kort na de aankoop van Bethesda door Microsoft en laat nog minder onafhankelijke ontwikkelaars achter dan voorheen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.