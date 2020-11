Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Electronic Arts heeft een update naar Star Wars Squadrons gepusht die extra grafische functies toevoegt voor Xbox Series X / S en PS5. Eigenaars van PC VR-heads zouden nu ook verbeterde framesnelheden moeten zien.

Dankzij "update 3.0" worden PS5-bezitters getrakteerd op verbeterde visuele kwaliteit en verlichting, met tot wel 4K afspelen.

Eigenaren van Xbox Series X en Xbox Series S krijgen zelfs nog meer waar voor hun geld, met een optie om te spelen met maximaal 120 fps (zij het met een verminderde visuele kwaliteit).

En iedereen die nog niet heeft genoten van het hondengevechtspel, het is ook beschikbaar in een aantal geweldige Black Friday-deals. Omdat het achterwaartse compatibiliteit speelt op PS5 en Xbox Series X / S (met de verbeteringen die zijn toegevoegd via de update), koop je de respectieve PS4- of Xbox One-versie en deze zal goed werken.

En naast de nieuwe DualSense / Xbox Wireless-controllers kun je tijdens het spelen van de game ook een PS4 DualShock of oudere Xbox-controller gebruiken.

Daarin speel je in enorme multiplayer-schermutselingen, terwijl je met een Tie-Fighter of X-Wing vliegt. Er is ook een fatsoenlijke campagneverhaalmodus, waarin je op dezelfde manier kunt spelen als personages uit verschillende kanten van het conflict.

De PlayStation 4-versie kan ook spelen via een PSVR-headset.

Geschreven door Rik Henderson.