FIFA 21 heeft zojuist een enorme Black Friday-korting gekregen

(Pocket-lint) - FIFA 21 is pas een paar maanden uit, maar krijgt toch een flinke korting voor Black Friday op Amazon UK - een welkome kans voor iedereen die het nog niet heeft opgepikt om dit voor een zacht prijsje te doen.

De game is 33% korting op zowel PS4 als Xbox One in het VK met grotere kortingen in de VS, met gratis upgrades naar de volgende generatie versies inbegrepen in alle versies van de game, dus zelfs als je een PS5 of Xbox Series X hebt komt u de ideale aankoop.

Als je in het VK bent, kun je FIFA 21 voor PS4 pakken voor £ 32,99 , een daling van £ 48,99, terwijl de Xbox One-versie ook £ 32,99 kost van £ 48,99, dus de korting is hetzelfde, welk platform je ook verkiest.

Voor Amerikaanse lezers is het ondertussen zelfs nog rooskleuriger - FIFA 21 voor PS4 is $ 26,99 lager dan $ 59,99 en op Xbox $ 27,99 - in beide gevallen is dat meer dan de helft van de normale prijs.

Het is ook echt een geweldige timing, aangezien de next-gen-versies van de game op 4 december uitkomen - dit geeft je genoeg tijd om te wennen aan gameplay-veranderingen voordat de grafische upgrades en verbeterde laadtijden echt snel doorkomen.

Als je wilt kiezen voor de iets duurdere edities die worden geleverd met verschillende bonussen en in-game valuta, dan krijgen ze in ieder geval ook korting in het VK - de Ultimate Edition van de game kan worden opgehaald voor £ 51,99 op beide PS4 of Xbox .

FIFA 21 is een goed ontvangen update van de formule voor EA Sports, en we zijn erg verheugd om te zien wat die lanceringsdatum van 4 december kan brengen, dus zorg ervoor dat je deze deal sluit voordat deze verdwijnt, want het is onwaarschijnlijk dat zie een betere prijs via deze Black Friday.

