Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Enkele van de meest geliefde rollenspellen ooit, BioWares originele Mass Effect-trilogie heeft al eeuwenlang een grote groep fans gevraagd om een geremasterde doorloop, en het lijkt erop dat de mensen bij EA en BioWare aandacht hebben besteed.

Voor de N7-dag van dit jaar, een jaarlijkse viering van de franchise, is eindelijk de lang geruchten remaster aangekondigd, in de vorm van Mass Effect Legendary Edition, die de drie games en al hun respectievelijke aanvullende content en uitbreidingen samenbrengt in één. pakket.

BioWare zegt dat dit geen remakes of reimagining zijn - ze staan dichter bij remasters, met bijgewerkte texturen en visuals waardoor spelers kunnen spelen met hogere resoluties en met stabiele framerates, inclusief optimalisatie voor 4K-gaming.

De collectie is in eerste instantie gepland voor de huidige generatie consoles en pc, hoewel BioWare zegt dat het voorwaarts compatibel zal zijn met de PS5 en Xbox Series X / S, en er zijn verbeteringen gepland voor die krachtigere platforms. Het komt uit in het voorjaar van 2021, dus we hopen tegen die tijd nog wat meer te leren, inclusief hopelijk een glimp van de daadwerkelijke gameplay in de nabije toekomst.

De blogpost die de collectie aankondigt, heeft ook de sappige lekkernij om mee te eindigen dat BioWare ook een team heeft dat werkt aan een geheel nieuwe Mass Effect-game, vergezeld van een enkele screenshot die gemakkelijk gewoon concept art zou kunnen zijn. Er zijn geen details meer om over te spreken, dus we nemen aan dat het nog lang niet is om aan het publiek te worden onthuld, maar het is geruststellend te weten dat zon interessant universum niet in de kou blijft staan, zelfs niet na de ietwat matte Andromeda a paar jaar geleden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.