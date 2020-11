Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA Play-abonnees krijgen binnenkort Star Wars Jedi: Fallen Order, een populaire game die afgelopen november is uitgebracht.

Vanaf 10 november 2020 krijgen EA Play-abonnees onbeperkte toegang tot de game, die dezelfde dag ook beschikbaar zal zijn voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees. Houd er rekening mee dat Microsoft en EA onlangs hebben aangekondigd dat Xbox Game Pass Ultimate- abonnees EA Play kunnen krijgen vanaf 10 november 2020.

Met een abonnement op Xbox Game Pass Ultimate kun je games spelen op Xbox-consoles, pc en Android via xCloud. EA Play via Game Pass werkt in eerste instantie echter alleen met Xbox-consoles, aangezien de mogelijkheid om EA Play-games op pc te spelen met een Game Pass Ultimate of Game Pass-pc pas in december aankomt.

EA Play , dat $ 4,99 per maand of $ 14 per maand kost wanneer gebundeld met Xbox Game Pass Ultimate, heeft meer dan 60 EA-titels, waaronder The Sims, FIFA en natuurlijk Star Wars Jedi: Fallen Order. De Star Wars-game is een actie-avontuur ontwikkeld door Titanfall en Apex Legends studio Respawn.

Laten we niet vergeten dat de nieuwe Xbox Series X en Xbox Series S van Microsoft ook officieel worden gelanceerd op 10 november, dus het is een drukke dag. De timing is echter geen toeval, want de release van Fallen Order via EA Play geeft nieuwe eigenaren van de volgende generatie consoles van Microsoft een titel om meteen te spelen.

Geschreven door Maggie Tillman.