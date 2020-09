Wat is EA Play, hoeveel kost het en welke games krijg je?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net als Xbox, PlayStation en Ubisoft heeft Electronic Arts zijn eigen games-abonnementsservice die toegang biedt tot zijn uitgebreide catalogus met titels en meer.

Dus, wat is EA Play, hoeveel kost het en voor welke platforms is het beschikbaar?

We beantwoorden die vragen en nog veel meer hieronder.

EA Play, voorheen EA Access genoemd op Xbox One en PS4, en Origin Access op pc, is een abonnementsservice die "onbeperkt" toegang biedt tot de catalogus met games, plus getimede proefversies en vroege toegang voor nieuwe games. . U krijgt ook 10 procent korting op de aankoop van nieuwe of toekomstige games.

Het werkt iets anders op pc en console, met een extra EA Play Pro-lidmaatschap dat beschikbaar is voor Windows-pc-bezitters die de mogelijkheid bieden om games te spelen zodra ze worden uitgebracht als onderdeel van een hogere vergoeding.

EA Play is beschikbaar voor een maandelijks bedrag op PS4, Xbox One en pc. het zal vanaf november ook beschikbaar zijn op Xbox Series X / S, standalone en als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate zonder extra kosten.

Zoals we hierboven al zeiden, is EA Play beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One (en binnenkort Xbox Series X / S) en pc. We verwachten ook dat het beschikbaar zal zijn voor PlayStation 5, maar de officiële bevestiging moet nog worden gehoord.

Je moet een EA Play-applicatie voor consoles downloaden, die als portaal naar de games dient.

Je kunt voor EA Play maandelijks of jaarlijks betalen. Betalen voor een heel jaar lidmaatschap is een stuk goedkoper - in feite ongeveer 50 procent goedkoper - maar misschien geeft u de voorkeur aan een kleinere maandelijkse betaling.

Het werkt iets anders, afhankelijk van het platform.

EA Play op PlayStation 4 kost £ 3,99 / $ 4,99 / € 3,99 per maand of £ 19,99 / $ 29,99 / € 24,99 voor 12 maanden. Het is een eenvoudig voorstel en kan worden gekocht via de PS4 zelf - via een speciale EA Play-app.

Het is precies dezelfde prijs voor een EA Play-lidmaatschap op een Xbox-console als voor PS4: £ 3,99 / $ 4,99 / € 3,99 per maand of £ 19,99 / $ 29,99 / € 24,99 voor 12 maanden. Vanaf de lancering van de next-gen-machines wordt het echter ook opgenomen als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate .

Dit kost £ 10,99 / $ 14,99 / € 14,99 per maand, maar daarvoor krijg je ook toegang tot meer dan 200 Xbox One-, Xbox 360- en originele Xbox-games, plus enkele Xbox Series-games wanneer ze worden gelanceerd, Xbox Game Pass voor pc, Xbox Live Gold (vereist voor online spelen op een Xbox-machine) en Project xCloud - het cloudgamingplatform van Microsoft.

EA Play wordt vanaf november zonder extra kosten toegevoegd aan Game Pass Ultimate.

Pc-bezitters kunnen zich abonneren op EA Play via de eigen Origin-gamewinkel van Electronic Arts of via Steam. Het kost ook £ 3,99 / $ 4,99 / € 3,99 per maand of £ 19,99 / $ 29,99 / € 24,99 voor 12 maanden en biedt dezelfde voordelen als zowel de PS4- als de Xbox-versie.

Er is echter ook een ander lidmaatschapsplan beschikbaar voor pc-bezitters: EA Play Pro. Zoals eerder vermeld, voegt het toegang toe tot gloednieuwe games die in de winkels worden uitgebracht, niet alleen in tijdelijke versies. Ze zijn vaak ook eerder beschikbaar dan de algemene releasedatum.

EA Play Pro kost £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 per maand of £ 89,99 / $ 99,99 / € 99,99 per jaar.

EA Play geeft onbeperkte toegang tot een stapel games uit de oude catalogus, genaamd The Play List. Ze kunnen allemaal worden gedownload naar uw console of pc en zo vaak als u wilt worden gespeeld, zolang u zich abonneert.

Opgeslagen games worden op je respectievelijke computer of in de cloud opgeslagen, net alsof je elke game helemaal hebt gekocht. Dus als je besluit je abonnement te beëindigen en op een later tijdstip een van de spellen aan te schaffen, kun je doorgaan waar je was gebleven.

Bovendien geven proefversies met vroege toegang van gloednieuwe games - zoals de nieuwste FIFA - je 10 uur om elke volledige game te spelen. Na deze tijd moet je de volledige game kopen of enkele maanden wachten voordat deze is toegevoegd aan de afspeellijst.

Onze ervaring is dat sommige games na een paar maanden aan de backcatalogus worden toegevoegd, terwijl het bij andere, grotere games bijna een jaar kan duren voordat ze zijn toegevoegd.

Ten slotte krijgen alle EA Play-leden 10 procent korting op digitale game-aankopen.

EA Play Pro-lidmaatschap voor pc-bezitters (via Origin) voegt "pro-level beloningen en inhoud" toe en vroege, onbeperkte toegang tot de luxe versies van nieuwe games.

Dit is de lijst met games die beschikbaar zijn op de Xbox One-versie van EA Play. De lijst kan verschillen op andere platforms. De PS4-versie van EA Play is bijvoorbeeld redelijk nieuw, terwijl Electronic Arts in de loop der jaren veel exclusieve pc-titels heeft uitgebracht. Toch geeft dit je hopelijk een idee van wat je kunt verwachten.

Er worden regelmatig meer spellen toegevoegd.

Alice: Madness Returns

Hymne

Leger van twee

Een uitweg

Slagveld 1

Slagveld 3

Slagveld 4

Slagveld 1943

Battlefield: Bad Company

Battlefield: Bad Company 2

Battlefield Hardline

Battlefield V

Met juwelen getooid 2

Met juwelen getooid 3

Zwart

Burnout Paradise Remastered

Crysis

Crysis 2

Crysis 3

Dantes Inferno

Lege ruimte

Dode ruimte 2

Dead Space 3

Dead Space Ignition

Dragon Age 2

Dragon Age: Inquisition

Dragon Age: Origins

Fe

Feeding Frenzy

Feeding Frenzy 2

FIFA 15

FIFA 16

FIFA 17

FIFA 18

FIFA 19

FIFA 20

Fight Night Champion

Zwaar wapen

Madden NFL 15

Madden NFL 16

Madden NFL 17

Madden NFL 18

Madden NFL 19

Madden NFL 20

Madden NFL 25

Massa-effect

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Mass Effect: Andromeda

Medal of Honor Airborne

Mirrors Edge

MIrrors Edge Catalyst

NBA Live 15

NBA Live 16

NBA Live 18

NBA Live 19

Behoefte aan snelheid

Behoefte aan snelle hitte

Behoefte aan snelle terugverdientijd

Need for Speed Rivals

NHL 17

NHL 18

NHL 19

NHL 20

Peggle

Peggle 2

Planten tegen zombies

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

Planten VS Zombies tuin oorlog

Plants vs Zombies Garden Warfare 2

Raket Arena

Rory McIlroy PGA Tour

Zee van eenzaamheid

Shadows of the Damned

Schaatsen 3

SSX (2012)

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

The Bards Tale Trilogy

De Sims 4

Val der titanen

Titanfall 2

UFC

UFC 2

UFC 3

Ontwarren

Ontrafel twee

Zuma

Zumas wraak!

Geschreven door Rik Henderson.