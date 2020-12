Battlefield 6: releasedatum en alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Battlefield is een van de grote oude dames van de online shooter-scene - het verbaast fans al jaren en jaren met zijn enorme gevechten en adrenaline-pompende mix van voertuig- en infanteriegevechten.

Het is ook vrolijk rondgesprongen in verschillende tijdsinstellingen, van de oorsprong in de Tweede Wereldoorlog, terug tot de Eerste Wereldoorlog, en natuurlijk in zowel moderne gevechtsscenarios als zelfs futuristische sciencefiction.

Nu werkt ontwikkelaar DICE hard aan Battlefield 6, de volgende nieuwkomer in de serie. We hebben alles wat we weten over de volgende Battlefield-game hier verzameld, zodat je op de hoogte blijft. Kom regelmatig terug, want we zullen dit verhaal updaten wanneer er nieuwe details uitkomen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat er voorlopig niet veel officiële informatie is over de volgende Battlefield-game, ook niet als het gaat om de releasedatum. We kennen echter een paar concrete feiten: DICE werkt zeker aan het spel en heeft de afgelopen maanden steeds meer middelen in het project gestoken.

In feite zagen medio 2020 zowel Battlefield V als Star Wars Battlefront II, de twee grote bestaande multiplayer-shooters van de studio, end-of-life updates uitgebracht, die bevestigden dat er in de toekomst geen content meer voor beide titels zal worden geproduceerd.

Dit is, volgens degenen die bekend zijn met de studio, gedeeltelijk om de personeelsleden die aan de inhoudkalenders van de games werkten, vrij te maken, zodat ze naar Battlefield 6 konden gaan om de zaken over het nieuwe project te versnellen. Aan de ene kant betekent dit dat het een work in progress is, maar aan de andere kant hebben we geen formele aankondiging over de game, of een bepaald releasevenster.

Op dit moment betekent dat dat we aannemen dat de game niet voor midden tot eind 2021 zal verschijnen, om DICE en EA de tijd te geven om het af te maken en het daadwerkelijk op de markt te brengen. EA heeft in feite tijdens een recente inkomstenoproep aangegeven dat het zal worden gelanceerd in het fiscale jaar 2022, dat loopt van april 2021 tot maart 2022, dus dat is voorlopig het venster.

Bij elke Battlefield-game hoort een belangrijke vraag: wanneer en waar speelt deze zich af? Gezien het feit dat eerdere inzendingen zeer uiteenlopende instellingen hebben gehad, hangt er op dit front veel in de lucht.

De meeste geruchten die we hebben gezien, wijzen echter op een modernere setting. Met Battlefield 1 en Battlefield V ging DICE terug naar beide wereldoorlogen om een eerdere vorm van vechten te verkennen, maar Battlefield 3 en 4 lieten jaren geleden zien dat het ook kan uitblinken in moderne gevechtsscenarios.

Hoe dan ook, dit is een detail dat DICE nauwlettend in de gaten zal houden totdat het klaar is om Battlefield 6 volledig te onthullen - een groot deel van de hype rondom de game zal waarschijnlijk worden veroorzaakt door wanneer en waar het zich voornamelijk afspeelt. Aan dat front houden we onze oren naar de grond.

Als het echter om gameplay gaat, kunnen we nog een paar sprongen maken. We weten dat de kernformule van Battlefield waarschijnlijk niet zal veranderen, dus je kunt grote maps, grote spelersaantallen en voertuigen in overvloed verwachten.

De manier waarop mensen als Call of Duty: Warzone het aantal spelers de afgelopen tijd hebben verhoogd tot 150 en 200, doet ons ook hopen dat we een aantal echt enorme veldslagen kunnen zien ontvouwen in Battlefield 6, en de extreem beperkte testbeelden DICE getoond op de EA Play van dit jaar ziet eruit alsof het precies dat belooft.

Met een enorm gebouw dat instort en whitebox-opnames van honderden soldaten tegelijk op het scherm, is het een opwindende glimp van dingen die komen gaan voor Battlefield-fans.

Sindsdien hebben we opnieuw gehoord dat het verhogen van het aantal spelers voor gamers nu een prioriteit is bij Dice, van een leaker die al een paar keer eerder gelijk heeft gekregen.

Battlefield nieuws; Kaarten zijn ontworpen met 128+ spelers in gedachten. Maar 32 vs 32 wordt ook een standaard playlist. - Tom Henderson (@_TomHenderson_) 13 augustus 2020

Dat is een bemoedigend idee, en Henderson zei verder dat Dice zou kunnen overwegen om een gratis Battle Royale-gedeelte aan het spel toe te voegen, een afspiegeling van de succesvolle tactieken die Activision heeft gebruikt met Call of Duty: Warzone.

Op Reddit is een gerucht verschenen dat suggereert dat Battlefield 6 een World War 3-setting zal hebben met gevechten tussen de NAVO en Russische troepen.

Net als andere recente Battlefield-uitjes, zal Battlefield 6 geen campagne voor één speler hebben, maar in plaats daarvan "War Stories" hebben met kleine, episodische ervaringen waar spelers van kunnen genieten. De Redditor beweert dat een van deze je in de laarzen van een Amerikaanse soldaat zal zien die Russische troepen in Amerikaanse buitenwijken afweert, terwijl een andere een Britse spion in Oost-Europa zal laten infiltreren.

Wat betreft de multiplayer-ervaring, zullen er de gebruikelijke gevechten tussen 64 en 64 spelers zijn met modi zoals team deathmatch, dominantie, verovering, doorbraak en grootse operaties.

De geruchten suggereren dat Grand Operations is bijgewerkt voor Battlefield 6 en nu zal plaatsvinden over een periode van vijf dagen. Elk gevecht in de campagne vindt plaats op een andere dag en het winnende team heeft de volgende dag de overhand.

Elke dag van de operatie zal ook op een andere kaart plaatsvinden. Deze ervaring wordt voor ons beschreven :

Dag 1: NAVO-troepen worden ingezet op de interstate terwijl Russen paradropsen in het winkelcentrumgebied "Red Dawn-stijl". Het doel van de Russen is om verschillende controlepunten te veroveren langs de weg van het winkelcentrum naar de Interstate. De NAVO moet een andere set van controlepunten langs een alternatieve route op weg naar het winkelcentrum. Teams kunnen punten niet opnieuw veroveren als ze eenmaal zijn ingenomen door het vijandelijke team. In deze eerste ronde slaagt de NAVO erin om alle punten (of meer punten) te veroveren dan het Russische team. Dit duwt het spel vervolgens naar dag 2. "

"Dag 2: het Russische team wordt ingezet in de buurt, terwijl het NAVO-team inzet bij een nieuw opgerichte FOB in het winkelcentrum. Deze nieuwe FOB geeft de NAVO extra voertuigen om te gebruiken op Dag 2, terwijl het Russische team er geen heeft. Het doel in Dag 2 voor de Russen moeten verschillende doelen op de kaart vernietigen. Het doel van de NAVO is om een enkele heuvel in het midden van de buurt diep achter de vijandelijke linies te veroveren. Stel dat in dit scenario het Russische team wint.

"Dag 3 zullen beide teams weer een vergelijkbaar voordeel hebben. Dag 3 omvat meer voertuig- en teamspel. Elk team krijgt een" commandotank "met extra gezondheid en bepantsering om te verdedigen. Elk team moet die tank ook naar een bepaalde locatie op de kaart. Eerst naar de locatie of om de vijand te vernietigen, wint de tank. Laten we zeggen dat het Russische team ook deze dag wint, nu hebben ze een voordeel op dag 4. "

"Dag 4 houdt in dat de NAVO het stadhuis verdedigt tegen een Russische aanval. Het doel van de NAVO is om stand te houden totdat de timer naar nul gaat. Het Russische doel is om het controlepunt bij het stadhuis in te nemen. Het Russische team krijgt extra voertuigen om deze taak uit te voeren. sinds ze de afgelopen twee dagen hebben gewonnen terwijl de NAVO niets krijgt. Stel dat het Russische team ook dag 4 wint. Nu hebben ze een groot voordeel bij het ingaan van dag 5. "

"De laatste dag bevat een spelmodus die erg lijkt op die van frontlinies uit eerdere games op het slagveld. Er zijn in totaal 7 commandoposten die heen en weer kunnen worden uitgevochten. Het Russische team zou een commandopost beginnen dichter bij de NAVO-basis dan zij anders hadden ze de afgelopen 3 dagen gewonnen. Ze zouden ook extra voertuigen ontvangen, respawns en AI-luchtondersteuning op afroep hebben voor gebruik door teamleiders. In deze situatie is het echter zeer waarschijnlijk dat het Russische team zou winnen door goed teamwerk en tactiek, kan de NAVO nog steeds van streek raken en Dag 5 winnen en die wedstrijd van Grand Operations winnen. "

Het is de moeite waard om dit allemaal met een korreltje zout te nemen, want er gaan op dit moment alleen maar geruchten de ronde.

Interessant is dat in een tijd als deze, met de volgende generatie consoles om de hoek, de vraag welke platforms zoiets als Battlefield 6 ondersteunt, niet zozeer betrekking heeft op de nieuwe consoles, maar op de bestaande.

DICE heeft bevestigd dat het de volgende Battlefield-game maakt met de next-gen in gedachten, wat duidelijk is uit het feit dat het zeker zal verschijnen zodra de PS5 en Xbox Series X in het wild verschijnen. Het is echter niet zo ver gegaan om te bevestigen dat dit absoluut betekent dat we Battlefield 6 niet op de huidige generatie hardware zullen zien.

Afgezien van die vraag, weten we dat we Battlefield 6 op PS5 en Xbox Series X zullen zien, en we verwachten dat het ten volle zal profiteren van de nieuwe grafische mogelijkheden van die consoles. DICE is al lang een specialist in het verkrijgen van spectaculaire grafische getrouwheid van consoles, dus Battlefield 6 zal waarschijnlijk een envelop-pusher zijn op de grafische kant van dingen, en inderdaad ook op het gebied van geluidsontwerp.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Adrian Willings.