(Pocket-lint) - De next-gen-versie van FIFA 21 is gratis voor degenen die de PS4- en Xbox One-versies hebben gekocht.

Vanaf 4 december kun je upgraden naar de speciale versies voorPS5 , Xbox Series X en Xbox Series S. Het zal ook beschikbaar worden gesteld om te kopen voor die consoles als je nog geen exemplaar van de huidige generatie hebt.

Maar wat voegt het toe? En is er een verschil tussen de PlayStation 5-versie en Xbox Series X / S? We leggen alles uit.

Hoewel er nog geen volledige trailer van de volgende generatie beschikbaar is, is er een teaser - die je hieronder kunt bekijken.

FIFA 21 wordt op 4 december 2020 gelanceerd voor PS5 en Xbox Series X / S.

Naast populaire winkels in stand-alone vorm, zal de game van de volgende generatie ook deel uitmaken van EAs Dual Entitlement-incentive . Hierdoor kunnen PS4- en Xbox One-bezitters de game kopen en upgraden naar de respectievelijke PS5- en Xbox Series S / S-versies.

Niet alleen is dat geweldig voor degenen die de game al voor de huidige generatie hebben gekocht, je kunt op die manier ook koopjes en deals vinden, dwz. Controleer altijd of er kortingen zijn op de PS4- of Xbox One-versies, zelfs als je het voor de eerste keer op PS5 of Xbox Series X / S wilt spelen.

Het enige nadeel is dat, als je de fysieke schijfkopie voor PS4 koopt, je deze niet kunt upgraden op een PS5 Digital Edition-console zonder een schijf (daarvoor moet je de digitale downloadversie hebben).

Naast alles wat beschikbaar is in de bestaande FIFA 21 - waarover je in onze uitgebreide recensie hier kunt lezen - zullen de next-gen-versies aanzienlijke grafische verbeteringen toepassen en, in het geval van de PS5, gebruikmaken van de haptische feedback van de DualSense-controller en adaptieve triggertechnologie.

Hier zijn de belangrijkste wijzigingen en verbeteringen.

De graphics op het veld en de algehele presentatie zijn sterk verbeterd op PS5 en Xbox Series X / S.

LiveLight Rendering is het nieuwe uitgestelde verlichtingssysteem van EA Sport dat in-game lichteffecten op een meer realistische manier presenteert, inclusief licht en schaduwen op en van spelers. En nieuwe Frostbite Engine-vaardigheden zorgen voor meer spelersdetails dan ooit tevoren, inclusief buigspieren en haarfysica op basis van strengen.

Pre-game presentatie bevat filmpjes waarin teams opduiken in hun bussen en fans het stadion binnenkomen, terwijl nieuwe contextuele speler-, bank- en fanreacties nog meer drama toevoegen aan de actie op het veld. Ten slotte is er een nieuwe EA Sports GameCam die een wedstrijd in een iets ander perspectief presenteert dan normaal, meer zoals wat je op tv ziet.

Gameplay-verbeteringen voor alle next-gen-versies omvatten meer authentieke bewegingen in spelers, inclusief de lengte en visuele kwaliteit van hun animaties. Authentiek karaktergedrag is ook toegevoegd om meer onderdompeling in het spel te geven. En spelers verdringen, duwen en trekken elkaar tijdens een game op een meer responsieve manier.

Zelfs de fysica van de bal is aangepast voor de volgende generatie versies, waarbij compressie aan de bal is toegevoegd om hem een authentiekere uitstraling en ervaring te geven.

Eigenaars van PlayStation 5 zullen ook profiteren van functies die gebruik maken van de unieke talenten van de DualSense-controller van de console.

Responsieve haptische feedback geeft spelers een ander gevoel voor het spel, waardoor de impact van schoten, passes en tackles nauwkeuriger wordt. Maar de grootste verandering zal komen met het gebruik van de adaptieve triggers.

Omdat adaptieve triggers door ontwikkelaars kunnen worden aangepast om forcefeedback in verschillende fasen te geven, zullen PS5-bezitters een verhoogde triggerweerstand ervaren als spelers moe worden op het veld. Ja, als een speler op het veld zijn uithoudingsvermogen verliest, zal de run-trigger moeilijker zijn om over te halen, waardoor je de indruk krijgt dat hun benen vermoeiend zijn.

Een laatste exclusief voor de PS5 is de toevoeging van Activity Cards, waarmee spelers vanaf het startscherm van de PS5 in hun favoriete spelmodi kunnen springen.

"We zijn verheugd om een nieuw niveau van authenticiteit te bieden dat spelers als nooit tevoren in het spel zal onderdompelen wanneer ze het virtuele veld betreden", aldus de uitvoerend producent van FIFA 21, Aaron McHardy.

"Met meeslepende ervaringen van het volgende niveau die echt de meest herkenbare stadions en professionele spelers tot leven brengen, opent de technologie achter deze volgende generatie consoles een wereld van mogelijkheden voor hoe spelers de game van de wereld dit jaar en in de toekomst zullen ervaren."

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Stuart Miles.