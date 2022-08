Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney organiseert dit jaar in het kader van D23 een gameshowcase over de aankomende titels van zijn verschillende merken.

Het evenement vindt plaats op vrijdag 9 september en wordt gepresenteerd door Kinda Funny's Blessing Adeoye Jr. Er zullen Marvel-games te zien zijn, maar ook titels van Pixar, Lucasfilm en 20th Century. Natuurlijk zullen er ook Disney games te zien zijn.

Hier is hoe en wanneer je het kunt zien, plus een paar dingen die je kunt verwachten.

De Disney & Marvel Games Showcase wordt live gestreamd op vrijdag 9 september 2022. Het begint om 13.00 uur PDT.

Hier zijn enkele tijdzones voor verschillende locaties:

US Westkust: 1pm PDT

US Oostkust: 16.00 uur EDT

UK: 9pm BST

Centraal Europa: 10pm CEST

Japan: 5 uur JST (10 september)

Australië: 6 uur JST (10 september)

De Disney & Marvel Games Showcase zal live worden gestreamd. We hopen het hier op Pocket-lint dichter bij de tijd te hosten.

NET AANGEKONDIGD: Bekijk de Disney & Marvel GAMES SHOWCASE op vrijdag 9 september - live vanuit #D23Expo 2022! https://t.co/uZcDYdUZKA pic.twitter.com/RJ67ooTR2F- Disney D23 (@DisneyD23) 15 augustus, 2022

Als alternatief zal het beschikbaar zijn op de sociale kanalen van verschillende Disney-merken:

D23Expo.com, @DisneyD23: YouTube, Twitter, en Facebook

Disney: YouTube, Twitter en Facebook

Marvel Entertainment: YouTube, Twitter, Twitch en Facebook

Disney heeft aangekondigd dat er verschillende onthullingen zullen zijn tijdens de showcase, waaronder meer details en nieuws over Disney Dreamlight Valley, Marvel's Midnight Suns, en Lego Star Wars: The Skywalker Saga (vermoedelijk DLC).

Het spannendste nieuws is echter dat we meer te weten zullen komen over de nieuwe "ensemble" Marvel game waar Skydance New Media aan heeft gewerkt.

