Alienware lanceert 's werelds eerste QD-OLED-gamingmonitor

(Pocket-lint) - Alienware heeft op CES 2022 een 175Hz 34-inch gebogen QD-OLED-gamingmonitor onthuld.

QD-OLED is de populairste nieuwe paneeltechnologie in de markt en belooft ongelooflijke kleurnauwkeurigheid, hoge helderheid en diep inktzwarte niveaus.

QD-OLED biedt veel van de voordelen van OLED, terwijl het ook een veel hogere piekhelderheid kan produceren en minder gevoelig zou moeten zijn voor beeldretentie, waardoor het een geweldige optie is voor monitoren. U kunt hier alles over QD-OLED te weten komen in onze gids .

De nieuwe monitor van Alienware is de AW3423DW. Het is volledig gericht op de meest veeleisende gamers en biedt een verversingssnelheid van 175 Hz met Nvidia G-sync, een responstijd van 0,1 ms en VESA DisplayHDR TrueBlack 400- certificering.

De AW3423DW heeft een uitgesproken 1800R-curve en een resolutie van 3440 x 1400.

De achterkant van de monitor is de thuisbasis van RGB-accenten en Alienware's kenmerkende sci-fi-esthetiek, je zult het waarschijnlijk niet vaak zien, maar het ziet er hoe dan ook geweldig uit.

Voor connectiviteit krijgt u twee HDMI 2.0- ingangen en één Display Port, evenals een USB 3.2 gen 1-hub voor uw randapparatuur.

Hoewel Alienware zich duidelijk richt op het gamingpubliek, verwachten we dat deze monitor ook een hit zal worden bij creatievelingen. Om hieraan tegemoet te komen, heeft Alienware een speciale Creator-modus toegevoegd waarmee gebruikers kunnen schakelen tussen DCI-P3 en sRGB-kleurruimte en snel gamma-instellingen kunnen aanpassen.

De AW3423DW komt naar verwachting op 29 maart 2022 aan en de prijs wordt dichter bij die datum bekendgemaakt. We verwachten niet dat deze goedkoop zal zijn, maar als je de beste gamingmonitor ter wereld wilt, zou dit het kunnen zijn.