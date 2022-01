Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alienware heeft op CES 2022 een nieuwe headset en muis onthuld, beide met drie verbindingsmodi voor ultieme flexibiliteit.

De nieuwe randapparatuur sluit je aan op je pc via een draadloze USB-C-dongle, Bluetooth 5.2 of een bekabelde verbinding.

De headset heet AW920H en is voorzien van Dolby Atmos- compatibiliteit, Hi-Res gecertificeerde drivers en Active Noise Cancelling .

Aanraakbedieningen op de rechteroorschelp stellen je in staat om het volume te regelen, nummers over te slaan, oproepen te doen en ANC in en uit te schakelen.

De headset heeft de typische futuristische Alienware-styling en natuurlijk een RGB-verlicht logo. Het zal beschikbaar zijn in wit of zwart (Lunar Light of Dark Side of the Moon, zoals Alienware het zou noemen).

Dankzij snel opladen kan hij 6 uur afspelen na slechts 15 minuten opladen, een volledige lading biedt 30 uur afspeeltijd.

De muis, AW720M, heeft een symmetrisch ontwerp dat de linkshandigen onder ons zeker zal bevallen.

Net als de headset, zal deze verkrijgbaar zijn in zwart of wit en heeft hij een vergelijkbare sci-fi-esthetiek.

De AW720M biedt 140 uur 1000 Hz lag-free gaming met de USB-C-dongle of tot 420 uur via Bluetooth.

Er is een magnetische oplaadpoort, die doet denken aan Apple's Magsafe-opladers, en snel opladen zorgt voor 20 uur speeltijd na 5 minuten opladen.

Een ander opvallend kenmerk zijn de magnetisch geveerde toetsplaten met optische schakelaars, ontworpen om een snellere, stijvere en duurzamere klik te geven.

De volledige prijs en beschikbaarheid moeten nog worden aangekondigd, behalve dat de nieuwe randapparatuur naar verwachting dit jaar wordt gelanceerd.

We houden van de flexibiliteit die wordt geboden door de drie verbindingsmodi en snel opladen is een uitkomst op draadloze randapparatuur, iets waarvan we hopen dat we er in 2022 nog veel meer van zullen zien.