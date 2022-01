Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alienware heeft haar visie op de toekomst van home bleek gaming met een project getiteld Concept Nyx.

Het idee is dat huizen een stevige centrale installatie zullen hebben die gaming op verschillende apparaten op het lokale netwerk mogelijk maakt.

Alienware heeft een platformonafhankelijke applicatie voor ogen waarmee je direct in elke game in je bibliotheek kunt springen, ongeacht op welk platform ze zijn gekocht, vanaf een tv, smartphone, laptop of vrijwel elk smart-apparaat.

Dan wissel je naadloos van toestel, van desktop naar bijvoorbeeld de tv in de woonkamer. Je kunt de controller ook virtueel doorgeven aan iemand in een andere kamer, bijvoorbeeld als je het avondeten uit de oven moet halen of vastloopt in een bijzonder uitdagend baasgevecht.

Het project komt van het team dat ons vorig jaar Concept UFO op CES bracht en gebruikt een controller die erg aan dat ontwerp doet denken.

Het overkoepelende doel is om gamen in lijn te brengen met andere vormen van mediaconsumptie, zoals Netflix kijken, dat eenvoudig kan op mobiel, tv, smart displays en meer.

De technologie kan tot vier gamestreams tegelijkertijd voeden en maakt het mogelijk om verschillende games in split-screen-modus op dezelfde tv te spelen - als meerdere mensen verschillende games in dezelfde kamer willen spelen.

In dit stadium is het nog maar een concept, maar Alienware hoopt het geleerde in toekomstige producten te implementeren. We denken dat het onvermijdelijk is dat de game-ervaring net zo eenvoudig zal worden als het streamen van een film, hoe lang het duurt om thuis te komen, valt nog te bezien.

Met producten zoals Stadia die lijden aan externe serverproblemen, is een lokale streaming-installatie misschien het antwoord waar de gamestreaming-industrie naar op zoek was.