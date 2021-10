Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BT biedt gratis Xbox Game Pass Ultimate aan nieuwe en bestaande klanten die de Full Fiber Max 500- of 900-breedbandpakketten nemen.

Degenen die zich aanmelden voor Full Fiber Max 500 krijgen zes maanden gratis Xbox Game Pass Ultimate , inclusief Cloud Gaming (om op mobiel te spelen), meer dan 300 games om te spelen op Xbox-consoles en pc, plus Xbox Live Gold voor online spelen en extra maandelijkse gratis spellen.

Full Fiber Max 900-klanten krijgen een waarde van 12 maanden.

Dit nieuwste komt bovenop een bestaand aanbod waarbij BT Xbox Game Pass Ultimate voor £ 10 per maand als optie aanbiedt voor alle breedbandklanten.

Om het maximale uit het abonnement te halen, helpt het als je een Xbox Series X/S, Xbox One en/of een gaming-pc hebt. Het is echter niet helemaal noodzakelijk, aangezien Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate meer dan 200 games biedt die via internet kunnen worden gespeeld op een aangesloten apparaat, zoals een iPhone, iPad of Android-telefoon of -tablet. Voor de meeste games heb je een Bluetooth-controller nodig, hoewel veel games ook touchscreen-bediening bieden.

De Full Fiber Max 500- en 900-abonnementen van BT bieden internetsnelheden tot respectievelijk 500 Mbps en 900 Mbps.

U kunt hier meer te weten komen over BT - breedband en aanbiedingen .

