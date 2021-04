Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BT-breedbandklanten kunnen een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement aan hun account toevoegen voor £ 10 per maand. Dat is 99 cent per maand goedkoper dan een abonnement via Xbox Direct.

Het aanbod is contractvrij, dus u kunt op elk moment annuleren en de betaling wordt van uw BT-factuur afgeschreven, waardoor het gemakkelijker te volgen is.

Xbox Game Pass Ultimate biedt toegang tot honderden games om te spelen op console, pc of, via cloudgaming , Android-smartphones en -tablets. Het is onlangs ook gelanceerd in gesloten bètavorm voor iPhone, iPad en Windows 10-pcs (allemaal via webbrowsers), maar je moet eerst worden uitgenodigd om deel te nemen aan de bèta.

Vanwege het xCloud-cloudgame-element heb je niet per se toegang tot een Xbox One of Xbox Series X / S nodig, hoewel je het meeste uit het lidmaatschap haalt als je dat wel doet.

Je hebt toegang tot het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement via je MyBT-account.

De service voegt zich bij andere recente gametoevoegingen, waaronder Stadia en de mogelijkheid om gameconsoles van de volgende generatie aan te schaffen via BT.

Het varieert vaak tussen Xbox Series X / S- en PlayStation 5-consoles om te kopen wanneer de voorraad dit toelaat.

Hier vindt u meer informatie over BT-breedband en aanbiedingen .

Geschreven door Rik Henderson.