(Pocket-lint) - Als het je niet is gelukt om een pre-order van de Xbox Series X of Xbox Series S te bemachtigen en je bent een mobiele of breedbandklant van BT of EE, dan heb je misschien geluk.

BT is een partnerschap aangegaan met Microsoft om elk van de volgende generatie consoles aan klanten te verkopen via hun maandelijkse MyBT- of EE Pay-accounts .

BT Broadband-klanten krijgen de mogelijkheid om de Series X of S, plus een reeks games en accessoires, aan te schaffen en te betalen via hun bestaande account. Terwijl degenen met een EE Pay-maandabonnement een van de consoles kunnen nemen en de kosten kunnen toevoegen aan hun maandelijkse mobiele factuur. Het wordt vervolgens verdeeld over 11 renteloze betalingen met de Add to Plan-service van EE.

BT raadt natuurlijk zijn eigen Superfast Fibre- en Full Fibre-breedbandservices aan om de nieuwe machines op aan te sluiten, voor snelle gamedownloads en online spelen.

"In de wereld van online gaming kan winst of verlies worden gemeten in milliseconden, waardoor gamers kunnen profiteren van de ultra responsieve, supersnelle connectiviteit die BT-glasvezel en de 5G-service van EE hen bieden", aldus BTs director of devices. en partnerschappen, Alistair Wilson.

"Door samen te werken met consolefabrikanten zoals Microsoft, helpen we gamers te ondersteunen, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat ze het meeste uit hun game-ervaring halen."

Geschreven door Rik Henderson.