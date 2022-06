Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Diablo Immortal werd ver terug in 2018 aangekondigd door Blizzard als zijn volgende grote Diablo-game, hoewel het sindsdien Diablo 4 heeft aangekondigd voor zowel consoles als pc om de jeuk van hardcore fans te krabben.

Voor diegenen die Diablo ook onderweg willen spelen, is er Immortal, dat met tientallen miljoenen registraties en downloads voor heel wat opschudding zorgt. Als je op het punt staat om aan je Diablo Immortal reis te beginnen, zijn hier wat tips om je op weg te helpen.

Als je bij het begin van het spel uit de opties van Blizzard een Class moet kiezen, weet je misschien niet voor welke Class je moet kiezen - en dat is prima! Je kunt kiezen uit Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromancer en Wizard.

Het goede nieuws is dat je meerdere personages op hetzelfde account kunt gebruiken, dus je zit niet vast aan één speelstijl. Je kunt ze allemaal uitproberen voordat je je echt concentreert op de personage die je het leukst vindt.

Als mobiel spel heeft Diablo Immortal zoals te verwachten is een groot aantal microtransacties beschikbaar, met soms meer valutasystemen dan je kunt tellen. Je kunt het spel voor je plezier spelen en je zult niet buitengesloten worden van de hoofdquests, maar dit zal waarschijnlijk een factor worden als je op een echt hoog niveau gaat spelen.

Wat je dus meteen moet weten, is dat alles wat je in Immortal koopt, alleen is voor het personage waarmee je het koopt - koop dus niet iets in de veronderstelling dat je het voor al je personages zult vrijspelen, hoe graag we ook zouden willen dat het systeem zo was.

Afhankelijk van je telefoon, de grootte van je beeldscherm en nog veel meer, zul je waarschijnlijk al vroeg in Diablo Immortal een heleboel instellingen willen aanpassen. Wees gerust dat je dit gemakkelijk kunt doen, en we waren heel snel in het verbergen van chatvoorbeelden over elk onderwerp, zodat we geen chatbox op ons scherm hadden staan.

Zelfs als je bijvoorbeeld op een krachtige vlaggenschiptelefoon speelt, start je op de standaard 30FPS-modus, maar er is een 60FPS-optie die dag en nacht werkt als je hem uitprobeert, dus we raden ook aan daarnaar over te schakelen als je je niet al te veel zorgen maakt over de levensduur van de batterij of oververhitting.

Als je nieuw bent in de serie, zul je misschien bij elk nieuw voorwerp dat je oppakt de kleine lettertjes lezen om uit te zoeken of het de moeite waard is om uit te rusten, maar uiteindelijk zul je erachter komen dat dit de tijd niet waard is. Neem de eerste uren gewoon alles mee waar een groene pijl naast staat, en negeer de rest of red het bij de smid.

Dit bespaart je een hoop tijd en moeite, want je begint pas echt op zoek te gaan naar materiaal dat het waard is om tot in detail te bestuderen als je de hoofdquestline hebt voltooid.

Immortal heeft veel multiplayer-opties ingebouwd en al vrij snel zul je andere spelers in je wereld zien rondlopen, tegen dezelfde monsters vechten en quests voltooien. Hoewel je in het verhaal af en toe in solodungeons terechtkomt, kun je bijna alles samen doen.

Het Warband-systeem van het spel is een makkelijke manier om een feestje te bouwen als je wat geïnteresseerde vrienden hebt, dus overweeg het te gebruiken als je samen wat multiplayer wilt spelen.

Diablo Immortal is terecht onder de loep genomen vanwege de vele manieren waarop het spelers aanzet tot microtransacties en aankopen, ondanks de free-to-play structuur. Hoewel het perfect mogelijk is om te spelen zonder te betalen en plezier te hebben op je eigen voorwaarden, of om met mate te betalen, wees gewaarschuwd dat het spel mogelijkheden biedt om dure packs te kopen zonder veel limieten.

Als je al eerder in die valkuil bent gelopen bij andere spellen, mobiel of niet, raden we je aan Diablo Immortal helemaal links te laten liggen - Diablo 4 ligt om de hoek en biedt dezelfde spanning in een compleet pakket, terwijl Diablo 3 altijd op je wacht om je weer te verwelkomen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.