Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het heeft zeker lang geduurd, maar we komen eindelijk dichter bij het punt waarop Overwatch 2 gaat uitkomen - de game is in testing en we krijgen met de week meer en meer gameplay te zien en te proberen.

Na het succes van de eerste Overwatch heeft Blizzard zijn werk uitgesneden om een nieuwe hit te creëren, maar de dingen zien er behoorlijk positief uit. Hier zijn alle details die je moet weten.

We weten niet wanneer Overwatch 2 volledig zal uitkomen - Blizzard houdt zijn kaarten dicht tegen de borst op dat front, hoewel het verfrissend open is geweest over de lange ontwikkeling van het spel en de veranderingen die het zal brengen aan de tafel.

Er is echter een lopende PC-only publieke beta test aan de gang op dit moment, die begon op 26 april 2022. Het is invite-only en je kunt je hier aanmelden om te zien of je in het spel komt. We weten niet hoe lang de bèta zal duren, dus het is de moeite waard om je nu al in te schrijven.

Of dat betekent dat we de game in 2022 kunnen verwachten laat zich raden, maar het suggereert in ieder geval dat Overwatch 2 niet al te ver weg zou moeten zijn - ergens in 2023 zou het laatste punt moeten zijn wanneer het zou kunnen verschijnen.

Er komen een aantal grote veranderingen aan in Overwatch 2, waar we vanaf het begin van op de hoogte zijn - de grootste is dat het hele spel verandert van een 6v6 multiplayer spel naar een 5v5 - het verminderen van het aantal mogelijke teamsamenstellingen en het aanscherpen van de kaarten.

Dit wordt heel interessant om in de loop van de tijd te volgen, maar het zal zeker een beetje onhandig zijn voor clans, teams en groepen die gewend zijn om samen te spelen. Maar als het een spel oplevert dat makkelijker in balans te houden is, is dat misschien ook wel de moeite waard.

Er zal een breed scala aan helden beschikbaar zijn in Overwatch 2, waaronder herwerkte of getweakte versies van elke held uit de eerste game. We weten ook van ten minste één nieuwe toevoeging - Sojourn.

Zij is een soldaat met een krachtige railgun die erg leuk is om te gebruiken, en haar mix van vuurkracht en mobiliteit zou in de juiste handen heel krachtig kunnen zijn.

Overwatch 2 wil het wiel niet opnieuw uitvinden, met vertrouwde teamspeltypen, zoals objective capture, control-point pushing en meer. De kern van het spel blijft die fijne balans tussen het tegengaan van de vaardigheden van vijandelijke helden en het beheren van je eigen voor maximale efficiëntie.

De volledige lijst met bevestigde helden voor de game is als volgt:

Ana

Ashe

Baptiste

Bastion

Brigitte

Cassidy

D.VA

Doomfist

Echo

Genji

Hanzo

Junkrat

Lucio

Mei

Mercy

Moira

Orisa

Pharah

Reaper

Reinhardt

Roadhog

Sigma

Sojurn

Soldaat 76

Sombra

Symmetra

Torbjorn

Tracer

Widowmaker

Winston

Slopende bal

Zarya

Zenyatta

We weten ook dat Blizzard ergens in de toekomst een volledige PvE co-op ervaring plant voor Overwatch 2 waarin spelers het opnemen tegen AI vijanden, maar dit is nu losgekoppeld van de PvP kern van het spel, die eerst zal uitkomen.

Het is een welkome stap die Blizzard heeft genomen om ervoor te zorgen dat de game niet te lang op zich laat wachten, en aangezien competitieve multiplayer het hart van de eerste game vormde, is het geruststellend dat we dat deel eerst krijgen voor het vervolg.

Beste game-deals voor Black Friday 2021: koop hier je gaming-koopjes Door Adrian Willings · 26 April 2022

Geschreven door Max Freeman-Mills.