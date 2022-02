World of Warcraft Mobile is in de maak

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is de tijd van het jaar waarin een hele reeks gamingbedrijven winstoproepen hebben om hun investeerders en het publiek te laten weten hoe het zakelijk voor hen gaat, met Activision Blizzard als nieuwste in de rij.

Het rapport bevat veel interessante weetjes, maar er is een bijzonder aanlokkelijk gedeelte over het werk van Blizzard aan de Warcraft-franchise, en in het bijzonder aan World of Warcraft, dat na al die jaren nog steeds goed gaat.

Naast een indicatie dat er meer inhoud naar de volledige game zal komen, onthult het rapport dat Blizzard van plan is om "voor het eerst geheel nieuwe mobiele Warcraft-inhoud in handen van spelers te krijgen." Dit bevestigt alles behalve dat er een mobiele versie van de game onderweg is.

Als het de volledige game biedt, gewoon op een lager grafisch niveau maar met al het andere intact, zal het zeker een enorm populaire manier worden om toegang te krijgen tot de gamewereld, en misschien ook aantrekkelijker voor nieuwe spelers, wat allemaal zal het denken van Activision Blizzard informeren.

Er zijn geen details in het rapport over hoe de game eruit zou kunnen zien of welke vorm deze zal aannemen, maar dit is zeker iets om in de gaten te houden voor meer nieuws in de komende maanden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.