(Pocket-lint) - Diablo 2 blijft tot op de dag van vandaag een van de meest ongelooflijk meeslepende plunderaars ooit gemaakt - het is een spel dat zo diep in je kan raken dat het als een verslaving kan aanvoelen.

Talloze spelers herinneren zich de goede oude tijd van het spelen tot in de kleine uurtjes, en velen van hen hebben nog steeds kostbare opslagbestanden opgeslagen op zorgvuldig bewaarde opslag. Nou, ze hebben allemaal geluk - de onlangs aangekondigde remaster van de game werkt met oude saves.

Dat is een vrij verbazingwekkende functie, ook al is het praktisch logisch. Zoals Blizzard heeft uitgelegd, is de game een nieuwe versie, geen remake, dus de tandwielen onder alles zijn onaangetast. Daarom hebben uw oude saves geen reden om niet te werken.

Maar toch, vergeleken met vrijwel elke andere remaster die we kunnen bedenken, is dit een gek ding om te kunnen opscheppen, en we kunnen niet wachten om te zien hoe mensen reageren wanneer ze de personages die ze 20 jaar geleden hebben gemaakt in de film kunnen brengen. moderne dag.

Dat is natuurlijk alleen een optie voor pc-spelers, en de game komt later in 2021 uit voor zowat elk platform onder de zon console-gewijs, via Switch, PS4, PS5, Xbox One en Series X / S. Consolespelers zullen opnieuw moeten beginnen, maar dat is niet echt een opoffering - je wilt hoe dan ook een nieuwe save krijgen om het duistere avontuur vanaf het begin te zien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.