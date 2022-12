Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Diablo 4 is onderweg - het ziet ernaar uit dat er nog veel meer gehackt en geslasht kan worden. Het volgende spel in Blizzards megapopulaire franchise werd een tijdje geleden onthuld, en de release komt steeds dichterbij, zij het heel, heel langzaam.

De vierde in de actie-rollenspelreeks wordt donkerder dan de vorige versie - een terugkeer naar de grimmiger wortels van de originele Diablo. Hier is alles wat we tot nu toe weten over Diablo 4.

Diablo 4 releasedatum

Wat de releasedatum betreft, heeft Blizzard een paar jaar lang niets gezegd. Het enige wat men lange tijd heeft gezegd is dat het spel niet snel zal verschijnen: "Een spel van deze omvang heeft tijd nodig. We komen niet snel uit, zelfs niet snel van Blizzard," aldus Barriga (zoals gemeld door Forbes). De speelbare demo op Blizzcon 2019 was blijkbaar slechts de "eerste vroege stap in de reis".

Tijdens The Game Awards van 2022 kondigde een blitse nieuwe trailer echter de definitieve releasedatum van de game aan - 6 juni 2023.

Wat is het verhaal achter Diablo 4?

"Het eerste wat je zult merken over Diablo 4 is dat we teruggaan naar de donkere wortels van de franchise," zei Blizzard game director, Luis Barriga, tijdens de opening keynote van BlizzCon terug in 2019.

Wanneer Diablo 4 in de winkels ligt, zal het jaren en jaren geleden zijn dat Diablo III voor het eerst uitkwam, hoewel Blizzard sindsdien downloadbare content en updates heeft uitgebracht. Inderdaad, de laatste release van het spel, Diablo III: Eternal Collection, kwam eind 2018 uit voor Nintendo Switch.

Het wordt echter hoog tijd dat we een nieuwe krijgen - dit wordt immers pas de vierde mainline Diablo in 26 jaar, dus het is lang over tijd.

Diablo 4 gameplay

Qua gameplay wordt het een soortgelijke ervaring als Diablo III, zo lijkt het, met een groot aantal vaardigheden om te gebruiken en veel bloederige gevechten. De meest recente showcase is van de presentatie van Xbox in juni 2022, die je hier kunt bekijken:

Het bevat glimpen van veel locaties en vijanden, evenals uitleg van de ontwikkelaars niet alleen over hoe het verhaal is vormgegeven, maar ook hoe de endgame zal worden gehouden fris met uitdagende inhoud en rijke beloningen voor de meest toegewijde spelers.

Dit omvat ook de welkome bevestiging dat alleen cosmetische beloningen te koop zullen zijn in de item shop, zodat de beste uitrusting alleen toegankelijk is voor degenen die deze daadwerkelijk in-game hebben verdiend.

Als we verder terugkijken, toonde Blizzard zelfs in 2019 een speelbare demo tijdens Blizzcon dus, en je kunt video bekijken van een playthrough van een uur die online werd geplaatst door Phillip Chu Joy. Dit is uiteraard ver achterhaald, maar geeft een goed gevoel van waar men op mikt in Diablo 4.

De demoversie belicht drie van de uiteindelijke vijf speelbare karakterklassen: de barbarian, druid en sorceress, en Blizzard heeft inmiddels ook een vierde en vijfde - de rogue en necromancer - uit de doeken gedaan.

De barbaar is natuurlijk een hardcore vechter, die een grotere verscheidenheid aan wapens kan gebruiken dan andere personages. De druïde kan shapeshiften (met zowel een weerwolf- als een berenvorm in de demo). De tovenares heeft een grote hoeveelheid magie om mee te spelen, terwijl de rogue gespecialiseerd is in afstandsvuur en list en de necromancer wraiths en zombies oproept om te helpen vechten.

Er is een nieuw vaardigheidssysteem plus, volgens Eurogamer, een talentenboom. De grootste verandering tussen Diablo 4 en zijn voorgangers is dat het hele spel zich zal afspelen op een persistently online open-world map. Je zult kunnen dwalen waar je wilt, terwijl andere spelers van tijd tot tijd in je spel kunnen opduiken.

Er zullen gedeelde raids, boss battles en dergelijke zijn, hoewel je er ook voor kunt kiezen om het spel alleen te spelen. Net als voorheen wordt het een loot-based RPG, maar ligt de nadruk op snelle actie.

Diablo IV Quarterly Update



Verken de zones in de open wereld van Diablo IV en ontdek de vele verschrikkingen die op je wachten.



https://t.co/hkVlZKWwUZ pic.twitter.com/mR28PhrePJ- Diablo (@Diablo) 29 maart 2022

Eind maart 2022 deelde Blizzard een grote update over de voortgang van de game, inclusief een aantal stukjes beeldmateriaal van enkele locaties die spelers in Diablo 4 zullen bezoeken.

Het ziet er net zo stemmig en downbeat uit als fans zich kunnen wensen, vooral in vergelijking met de controversieel gekleurde pre-release beelden die aan Diablo 3 voorafgingen.

Op welke formaten zal Diablo 4 draaien?

Diablo 4 is bevestigd voor PS5, Xbox Series X/S en PC. Over een Nintendo Switch-versie wordt nog niets gezegd, wat wellicht te maken heeft met de aanhoudende online spelwereld.

Je zou het spel bijvoorbeeld niet offline kunnen spelen op reis, iets wat bijna verplicht is voor succesvolle Switch-games.

Diablo 4 pre-order aanbiedingen

Omdat er nog geen releasedatum is en dat waarschijnlijk nog wel even zal duren, zijn er momenteel geen voorbestellingen voor Diablo IV.

We raden je ten zeerste aan om de Diablo III: Eternal Collection te bekijken als je dat nog niet hebt gedaan. Daar zijn een paar mooie aanbiedingen voor.

Daar kun je wel even mee vooruit. Totdat we meer weten van Blizzard, tenminste.

Geschreven door Rik Henderson en Max Freeman-Mills.