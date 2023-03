Goede dingen komen aan degenen die wachten. We zoeken al de hele Black Friday naar geweldige aanbiedingen voor de genomineerde Game of the Year Elden Ring, zonder resultaat. Maar nu het Cyber Monday is, is hij online verschenen met een zeer gezonde korting.

De PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 en Xbox One versies van het prachtige spel van FromSoftware en Bandai Namco zijn nu verkrijgbaar voor slechts 35 dollar bij Walmart in de VS.

Helaas lijken er geen vergelijkbare aanbiedingen voor het spel in het Verenigd Koninkrijk te zijn, hoewel Game het pre-owned verkoopt vanaf 34,99 pond.

Hier zijn de volledige aanbiedingen:

US Elden Ring aanbiedingen

Elden Ring voor PlayStation 5

Pocket-lint

Koop het spel op PS5 met 25% korting. Dit is de disc-versie van Elden Ring. Was 59,99 dollar, nu slechts 35 dollar.

Elden Ring voor Xbox Series X/S of Xbox One (digitale code)

Pocket-lint

Deze versie van Elden Ring voor Xbox Series X/S en Xbox One wordt geleverd als digitale code. Je wisselt hem in op je Xbox en downloadt het hele spel. Normaal $59,99, nu $35.

Elden Ring voor Xbox Series X of Xbox One (disc)

Pocket-lint

Als je niet de digitale weg wilt bewandelen om het spel te bemachtigen, kun je ook de disc-versie van Elden Ring kopen, die werkt in de Xbox Series X en Xbox One. Let op: omdat de Xbox Series S geen disc drive heeft, heb je de bovenstaande digitale editie nodig. Was &59,99, nu slechts 35 dollar.

Elden Ring voor PS4

Pocket-lint

Als je een PlayStation 4 hebt, is dit de versie van Elden Ring voor jou. Normaal $59,99, nu slechts $35.

UK Elden Ring aanbiedingen

Elden Ring voor PS5 (tweedehands disc)

Pocket-lint

Game heeft 5 pond van de gebruikelijke prijs afgehaald voor de tweedehands versie van Elden Ring voor PlayStation 5. Was € 39,99, nu slechts € 34,99.

Elden Ring is een prachtig spel, van dezelfde studio als Dark Souls, Bloodborne, Sekiro en Demon's Souls.

In tegenstelling tot deze games speelt het zich echter af in een open wereld met missies die je in willekeurige volgorde kunt uitvoeren. Bovendien is het verhaal geschreven en ontwikkeld in samenwerking met George R. R. Martin, de heer Game of Thrones zelf.

In onze recensie gaven we het spel vijf sterren (de maximale onderscheiding) en zeiden we: "Met Elden Ring heeft FromSoftware zichzelf overtroffen. Niet alleen door zijn oeuvre naar een open wereld te brengen, maar door een van de beste spelwerelden ooit te creëren.

"Het is simpelweg het beste spel dat de ontwikkelaar ooit heeft gemaakt - een hele prestatie gezien zijn back catalogue. Het zal fans van Souls-achtige games in vervoering brengen, maar hopelijk ook een grote groep gamers verleiden die de voorgangers van Elden Ring te intimiderend vonden."

De game is ook genomineerd in de categorie Best Game van de komende EE Pocket-lint Gadget Awards.