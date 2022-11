Gotham Knights kreeg net een enorme Black Friday prijsverlaging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Gotham Knights is nog maar een paar weken uit, zij het in een release window waarin een aantal absoluut grote games zijn gelanceerd.

Warner Bros. heeft het Batman Family-spel echter al een enorme korting gegeven voor Black Friday: de prijs is gehalveerd in de VS en bijna evenveel in het VK.

De deal geldt ook voor alle platforms, dus zowel Xbox- als PlayStation-gamers komen aan hun trekken.

Voor onze lezers in het Verenigd Koninkrijk is het goede nieuws dat Amazon met een bijna evenredige besparing is gekomen en de prijs van het spel met 40% heeft verlaagd tot slechts 29,95 pond.

Gotham Knights kreeg bij de release wat harde pers vanwege vermeende prestatieproblemen, maar als je het niet erg vindt om op 30FPS te spelen (en dat hebben we allemaal vaak gedaan in een aantal fantastische games) valt er veel plezier aan te beleven.

Je kunt vloeiend wisselen tussen vier personages, wat zorgt voor erg leuke gevechten en bevredigende puzzeloplossingen, en het is erg leuk om de soms verrassend emotionele verhaallijn te doorlopen.

Bekijk onze volledige review van Gotham Knights hier als je meer details wilt, en zorg ervoor dat je een van de bovenstaande aanbiedingen pakt voordat ze weg zijn!

Geschreven door Max Freeman-Mills.