Bekijk deze FIFA 23 Ultimate Team Black Friday FUT-punten deal

Op de manier waarop PlayStation FIFA Points verkoopt, koop je in feite een PlayStation Store-cadeaukaart van 25 pond met 15% korting die je vervolgens in FIFA 23 kunt besteden aan 2.800 punten. De deal is nog beter als je EA Play-lid bent, want dan krijg je dat aantal punten voor slechts €17,99 en houd je extra over om uit te geven aan meer punten of iets anders in de PlayStaton Store. Was € 24,99, nu € 21,24.