Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is Black Friday-week en dat betekent een heleboel aanbiedingen voor technologie en games. Dat geldt ook voor sommige producten en titels die pas onlangs zijn uitgekomen, waaronder Call of Duty: Modern Warfare II.

De shooter van Activision is misschien nog geen maand oud, maar er is nu al een geweldige korting op het volledige spel. Je kunt het op de PlayStation 5, Xbox Series X/S of PS4 kopen voor slechts 56,99 pond in het Verenigd Koninkrijk, 55 dollar in de VS - een besparing tot 20 procent, slechts enkele dagen nadat het spel werd uitgebreid met Warzone 2.0 en DMZ. Dat is een geweldige prijs voor een groot spel waar al 25 miljoen spelers op hebben ingelogd.

De PS5-, Xbox- en PS4-deals vind je hieronder.

US Call of Duty: Modern Warfare II aanbiedingen

Bespaar $15 op Call of Duty: Modern Warfare II voor PS4 Hier is het spel op de PlayStation 4, maar als je ooit van plan bent om te upgraden naar een PS5, kun je het spel ook gewoon gratis upgraden, want er staat een vouchercode op. Normaal 69,99 dollar, nu slechts 55 dollar. Aanbieding bekijken

UK Call of Duty: Modern Warfare II aanbiedingen

In onze review van COD: MW2 zeggen we dat het een goede indruk heeft achtergelaten: "[De campagne is] een bombastische aangelegenheid die aanvoelt als het resultaat van een team dat doet waar het goed in is en je meeneemt door een verscheidenheid aan strakke set pieces, de ene na de andere."

Het heeft ook meer multiplayermodi dan veel andere Call of Duty-games ervoor, waaronder de nieuw toegevoegde Warzone 2.0 en DMZ. Bovendien komen er vanaf eind 2022 tot en met 2023 Raids, een nieuwe modus waarin spelers in teamverband zware missies en eindbazen kunnen aanpakken.

Deze zullen worden gepresenteerd in een seizoen formaat en geleverd in verschillende afleveringen. Het toont de inzet van ontwikkelaar Infinity Ward om spelers te voorzien van extra content lang na de initiële release van het spel.

Geschreven door Rik Henderson.