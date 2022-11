Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van de mega Black Friday besparingen op Amazon deze week kun je een geweldige korting krijgen op de standaard of 'Core' Xbox Wireless Controller. Amazon heeft de officiële Xbox controller afgeprijsd aan beide zijden van de Atlantische Oceaan; in de VS en in het Verenigd Koninkrijk.

Deze controller is het vernieuwde model dat naast de Xbox Series X en Xbox Series S (die ook is afgeprijsd) is gelanceerd. In de VS kun je een reserve/extra controller kopen voor slechts 39 dollar en in het Verenigd Koninkrijk voor 34,99 pond. Een koopje vergeleken met de gebruikelijke volle prijzen. Pak ze nu het nog kan.

Xbox draadloze controller - bespaar 35% De meest recente standaard Xbox Wireless Controller is zo goedkoop als we hem gezien hebben. Koop hem in Carbon Black, Pulse Red of Robot White voor $39,00. Aanbieding bekijken

Xbox draadloze controller - 36% korting! De draadloze Xbox-controller is meestal niet supergoedkoop, maar nu kun je er een paar voor multiplayer kopen zonder te veel te betalen. Nu verkrijgbaar voor € 34,99. Aanbieding bekijken

De meest recente core Xbox Wireless Controller lanceerde samen met de Xbox Series X en Series S, met verschillende updates op zijn voorganger die bij de Xbox One-modellen werd geleverd.

Ten eerste veranderde de Xbox de vormgeving en materialen om hem comfortabeler en gripvoller te maken om lange tijd vast te houden. Bovendien hebben de triggers een getextureerde grip, en de D-pad is veranderd om op een vergelijkbare manier te werken als de eerste generatie Elite-controller. Het is clickier en nauwkeuriger.

Hij heeft zowel Bluetooth als Xbox Wireless ondersteuning, dus je kunt hem met veel verschillende apparaten koppelen. Hij werkt zowel met je Xbox - uiteraard - als met je smartphone en pc.

Hij is ook verkrijgbaar in verschillende kleuren. Afhankelijk van of je in de VS of UK bent, zie je verschillende afwerkingen in het aanbod. Britse kopers krijgen Robot White, Shock Blue, Carbon Black en Pulse Red. In de VS krijg je alles behalve Shock Blue in de aanbieding, maar als je graag 5 dollar extra betaalt, kun je de chiquere afwerkingen zoals Electric Volt, Lunar Shift en Mineral Camo krijgen.

Geschreven door Cam Bunton.