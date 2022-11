Geweldige deal voor PS5 DualSense en FIFA 23 voor slechts £69,99

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal FIFA 23-deals voor Black Friday, waaronder geweldige koopjes voor het spel zelf.

Weinig zijn echter zo indrukwekkend als deze - je kunt het spel plus een PlayStation 5 DualSense-controller krijgen voor dezelfde prijs als het spel alleen, een week of wat geleden.

Krijg een PS5 DualSense-controller + FIFA 23 voor slechts € 69,99 Niet alleen krijg je een exemplaar van de beste FIFA-game in jaren, je krijgt ook een nieuwe PS5 DualSense-controller om het spel mee te spelen - een must als je bedenkt hoe intensief je speelsessies zullen zijn. De gebruikelijke, niet Black Friday prijs is £99.99 dus je bespaart 30%. Aanbieding bekijken

FIFA 23 is een uitstekende jaarlijkse update van de langstlopende voetbalgames franchise, met de next-gen versie trekt dit jaar alles uit de kast. De game kreeg onlangs zelfs een gratis update voor de Qatar FIFA World Cup 2022, zodat je je favoriete land door elke ronde en naar de finale zelf kunt loodsen.

De DualSense-controller voor de PS5 is de meest innovatieve gamepad die er is, met haptische feedback en triggers met echte force feedback die je de indruk geven dat je echt een boog trekt, bijvoorbeeld, of, in het geval van FIFA, later in een wedstrijd moe wordt.

Als je alleen een nieuwe DualSense wilt, zijn er ook geweldige aanbiedingen voor de controller alleen, zoals het Midnight Black-model. En als je alleen een exemplaar van FIFA 23 wilt hebben, krijg je voor Black Friday ook een lekkere korting.

Geschreven door Rik Henderson.