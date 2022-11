Sonic Frontiers is 50% afgeprijsd voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonic Frontiers is nog maar een paar weken uit, maar Sega heeft al een enorme korting gemept op zijn nieuwste vlaggenschip game.

De titel is 50% afgeprijsd op elk platform waarop hij is uitgekomen, dus ongeacht of je op de PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One of Nintendo Switch speelt, kun je wat geld besparen.

Dit is misschien een beetje frustrerend voor degenen die het spel vooraf hebben besteld, in alle eerlijkheid, maar dat is het leven van een fervente gamer.

De deal is actief in de VS en de UK, dus scroll verder naar beneden voor een UK-link.

Sonic Frontiers - tot 52% korting! Sonic Frontiers is 42% afgeprijsd op PS5 en PS4, en 52% op Xbox of Switch - koop hem op het platform van je keuze en bespaar tot $31! Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Frontiers is een zeer interessant spel, dat fans van de serie zeker zullen willen spelen. De structuur is behoorlijk veranderd, met open gebieden die je kunt verkennen en waar je geheimen kunt ontdekken voordat je aan het eind van elk gebied een grote baas tegenkomt.

Je kunt onze volledige review van het spel hier lezen, en zien waarom we het hier en daar een beetje onevenwichtig vonden.

Voor onze lezers in het Verenigd Koninkrijk is er ook een flinke korting die je kunt gebruiken, tot 45% korting.

Sonic Frontiers - tot 25 pond korting Er zijn ook besparingen in het Verenigd Koninkrijk, op alle platforms, dus profiteer ervan als u een grote besparing wilt. Aanbieding bekijken

Meer Black Friday 2022 aanbiedingen in de VS

We hebben hieronder een aantal andere goede deals op een rijtje gezet:

Meer Black Friday 2022 Britse aanbiedingen

Er zijn meer Black Friday-aanbiedingen vandaag, en we hebben ze hier verzameld:

Geschreven door Max Freeman-Mills.