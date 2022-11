De Xbox Series S krijgt een waanzinnige Black Friday deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon UK heeft de prijs van de Xbox Series S, Microsofts voordelige console, met 60 pond verlaagd tot slechts 189,99 pond, een verbazingwekkende prijs in verhouding tot de kwaliteit.

Dit is de beste manier die we hebben gezien om te beginnen met current-gen gaming - zo simpel is het.

Dat is een korting van 24% en een van de beste deals van Black Friday 2022 tot nu toe.

Xbox Series S - bespaar 24% De Xbox Series S kost nu slechts € 189,99 en dat is een waanzinnig goede deal waarmee je snel in de current-gen gaming terechtkomt. Aanbieding bekijken

De Series S haalt misschien niet alle krantenkoppen dankzij de minder krachtige hardware in vergelijking met de Xbox Series X, maar het is een uitstekende keuze voor gezinnen en iedereen met een budget.

Hij is klein en machtig, zonder noemenswaardige diskdrive, maar met een indrukwekkend ontwerp dat er mooier uitziet dan welke andere grote console dan ook.

Als je dit combineert met een abonnement op Xbox Game Pass, dan zit je echt goed - dit is eigenlijk de meest betaalbare manier om een aantal van de grootste games op de markt te spelen op dit moment, van Halo Infinite tot Forza Horizon 5.

Als je hebt geaarzeld over het oppakken van een nieuwe console of je gebruikt nog steeds een Xbox One, is dit een geweldige kans om de sprong te maken zonder de bank te breken.

Bekijk onze volledige review van de Xbox Series S voor meer details, mocht je nog twijfelen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.