Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je op jacht bent naar een Black Friday deal op games, dan wil je de verschillende aanbiedingen zien die Ubisoft momenteel heeft lopen. De Black Friday-aanbiedingen van het bedrijf zijn al begonnen en lopen van nu tot 30 november.

Deze aanbiedingen omvatten maar liefst 75 procent korting op verschillende Ubisoft-games. Maar dat is nog niet alles, want Ubisoft heeft ook een speciale Black Friday "Wallet Offer" waarbij je een extra voucher krijgt als je tussen nu en het einde van de uitverkoop een bepaald bedrag uitgeeft.

Je hoeft alleen maar £19,99/$19,99/€19,99 of meer uit te geven in de Ubisoft Store en je krijgt £10/$10/€10 in je Ubisoft Wallet om uit te geven aan nog meer games. Natuurlijk zijn er wel wat beperkingen, je kunt het portemonneegeld niet uitgeven aan in-game content, pre-orders, abonnementen, fysieke producten of merch, maar het zou je toch moeten helpen een koopje te scoren.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Alsof dat nog niet genoeg is, is Ubisoft+ momenteel ook voor de helft van de prijs met 50 procent korting tijdens de eerste maand, dus je kunt je abonneren en genieten van toegang tot honderden Ubisoft-games voor veel minder.

Natuurlijk zijn er op dit moment veel geweldige games in de aanbieding, maar hier zijn enkele van onze favorieten.

Assassin's Creed Valhalla - bespaar £33.49/$40 Rampage je een weg door het Viking tijdperk met Assassin's Creed Valhalla, wat eerlijk gezegd erg leuk is en nog leuker met deze Black Friday korting. Aanbieding bekijken

Far Cry 6 - bespaar 67% Far Cry 6 is het nieuwste deel in de franchise en het is een echte topper. Nu is het ook nog eens een koopje. Aanbieding bekijken

Watch Dogs Legion Ultimate Edition - bespaar 75% Als het uiterlijk van Watch Dogs Legion je bevalt, maar je bent afgeschrikt door de prijs, dan zal deze aanbieding je misschien bevallen. Vooral omdat het op de ultieme editie is. Aanbieding bekijken

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - bespaar 67%. Als je zin hebt in competitieve shooteractie, dan is dit misschien het moment om een koopje te scoren. Vooral met een nieuw seizoen van Rainbow Six Siege en deze spotprijs. Aanbieding bekijken

Geschreven door Adrian Willings.