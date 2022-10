Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bethesda heeft aangekondigd dat Fallout 4 een likje verf krijgt als onderdeel van de 25-jarige viering van een kwart eeuw Fallout.

De aankondiging door Bethesda was onderdeel van een grotere viering blog post die ook gedetailleerde speciale Fallout 76 plezier vanaf deze week. Maar het meest interessante nieuws voor velen zal zijn dat de Fallout 4 game die ze al bezitten een gratis update krijgt - een update die de game er helemaal spik en span uit laat zien op hun next-gen hardware.

Bethesda zegt dat de update naar de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en Windows PC's komt. Als het zover is, kunnen gamers zich verheugen op speciale prestatiemodi met hogere framerates en nieuwe kwaliteitsfuncties zoals 4K-gameplay. Er is ook de belofte van speciale Creation Club-content, maar dat gebeurt allemaal niet voor 2023. Bethesda zegt ook niet wanneer in 2023, dus we kunnen nog even wachten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De andere aankondigingen omvatten een speciale 25th Anniversary Bundle voor Fallout 76 die een Vault Boy portret, Lincoln's Repeater Lever Action Skin en een Shooting Target Suite bevat. Dat gaat ook beschikbaar zijn als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate, althans van 27 oktober 2022 tot 27 december 2022.

Vergelijking van Nvidia's GeForce RTX 30-serie GPU's met de 10-serie modellen Door Pocket-lint International Promotion · 12 mei 2022 Deze nieuwe kaarten zijn indrukwekkend krachtiger dan hun voorgangers - ontdek er hier meer over!

Bethesda bevestigde eerder dit jaar dat het werkt aan Fallout 5, maar dat we die waarschijnlijk niet snel zullen zien. We kunnen in ieder geval weer in Fallout 4 duiken terwijl we wachten.

Geschreven door Oliver Haslam.