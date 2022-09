Deathloop komt gratis naar Xbox Series X/S op Game Pass

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Arkane's geweldig inventieve shooter Deathloop komt eindelijk naar de Xbox en het beste nieuws is dat je niet lang hoeft te wachten.

Tot nu toe was de game alleen beschikbaar op PS5 en PC, met PlayStation als console-exclusiviteit, maar Xbox Series X- en Series S-bezitters krijgen binnenkort ook te zien waar alle ophef over gaat.

Bovendien kunnen Xbox Game Pass-leden de game vanaf 20 september gratis spelen.

Hetzelfde geldt voor PC Game Pass abonnees, terwijl PlayStation Plus Extra en Premium abonnees de game ook toegevoegd krijgen aan hun catalogus.

In onze recensie van Deathloop op PS5 beschreven we het als "een echt juweeltje van een spel; een puzzel die je na verloop van tijd moet uitzoeken - maar een die je de scenario's op talloze manieren laat benaderen."

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het werd uitgegeven door Bethesda, maar er werd een deal gesloten met Sony voordat het bedrijf werd overgenomen door Microsoft. De nieuwe eigenaar ging akkoord met de exclusiviteit.

Vergelijking van Nvidia's GeForce RTX 30-serie GPU's met de 10-serie modellen Door Pocket-lint International Promotion · 12 mei 2022 Deze nieuwe kaarten zijn indrukwekkend krachtiger dan hun voorgangers - ontdek er hier meer over!

Het is alleen een spel van de huidige generatie (geen PS4 of Xbox One versies) omdat het gebruik maakt van de snelle laadsnelheden door de SSD opslag in de moderne machines.

Geschreven door Rik Henderson.