Hoe je QuakeCon 2022 kunt bekijken en wat je kunt verwachten

(Pocket-lint) - Bethesda's jaarlijkse community-evenement, QuakeCon, is dit jaar terug met een bomvol schema van streams en toernooien, allemaal gebaseerd op Bethesda-games en -franchises, waaronder enkele die nog niet in de winkels liggen.

Het evenement begint op 18 augustus en duurt een paar dagen, en we hebben alle belangrijke details hieronder voor je op een rijtje gezet, dus check ze voor aanvangstijden, welke games je kunt verwachten en meer.

QuakeCon 2022 begint op 18 augustus en eindigt op 20 augustus.

Op 18 augustus is er op de openingsdag een showcase van aankomende en recente releases, die begint met een pre-show om 5:15PM BST en volledig begint om 6PM BST.

In de VS begint de pre-show om 09:15AM PT of 12:15PM ET, en de volledige show begint om 10:00AM PT of 1:00PM ET.

Je kunt het volledige schema per tijdslot bekijken op de QuakeCon-website hier - het is de beste manier om precies te zien wat er gebeurt en wanneer.

QuakeCon is ook dit jaar weer een virtueel evenement, wat betekent dat alles bekijken een vrij eenvoudige aangelegenheid is - ga gewoon naar de officiële Twitch-pagina van het evenement, hier, en zodra alles begint, kun je afstemmen om live te zien wat er gaande is.

We weten dat QuakeCon zal openen met een 30 minuten durende presentatie die ons opnieuw zal verwelkomen in de wereld van Redfall, Arkane's volgende grote shooter.

De game werd relatief recent uitgesteld tot de eerste helft van 2023 door Bethesda, dus het duurt nog even tot we er hands on mee aan de slag kunnen, maar we hebben al een behoorlijke brok gameplay gezien. We gaan ervan uit dat we deze keer een andere, langere demo zullen krijgen.

Een heleboel andere reeds uitgebrachte games zullen ook hun tijd in de schijnwerpers krijgen, van The Elder Scrolls Online tot Ghostwire: Tokyo, via Deathloop en Fallout 76.

Er zijn speedrunning challenges, cosplay events en vragen en antwoorden van ontwikkelaars gedurende de drie dagen van evenementen, samen met een doorstroom van competitieve Quake gaming - per slot van rekening is dat waar de dingen echt begonnen zijn voor QuakeCon, vandaar de naam.

Geschreven door Max Freeman-Mills.