Bethesda bevestigt Fallout 5 maar het is nog ver weg

(Pocket-lint) - Op een bijna anticlimactische manier heeft Bethesda bevestigd dat het van plan is om Fallout 5 te maken, hoewel je niet je hoop moet vestigen op een releasedatum die ook maar in de verste verte snel is.

In een gesprek met IGN over de verschillende projecten bij Bethesda, bevestigde Todd Howard dat de studio in overdrive is met het afmaken van Starfield, de volgende grote game en de eerste nieuwe franchise in absoluut tijden.

Hij zei dat de volgende grote titel The Elder Scrolls 6 zal zijn, zoals al een tijdje algemeen bekend is, maar liet toen ook even kort de bom vallen dat Bethesda zich daarna op Fallout 5 zal richten.

Dat is een nogal low-key manier om de voortzetting van een enorme franchise aan te kondigen, maar het is waarschijnlijk eerlijk genoeg om gewoon de kat uit de zak te halen.

Met dat gezegd, het feit dat hij bevestigde dat de volgende Elder Scrolls game nog steeds alleen in pre-productie is, en gezien de steeds groeiende schaal van Bethesda's handelsmerk open-wereld RPG's kan dat nog jaren duren voordat het de deur uit gaat.

We zien dan ook geen echte kans dat Fallout 5 zelf klaar is in de komende vijf jaar, aangezien het klinkt alsof Bethesda bezig is met één groot project per keer. Dus, als je een grote fan bent van de alternate-history franchise, heb je misschien nog een tijdje te wachten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.