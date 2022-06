Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Redfall werd aangekondigd in juni 2021 als onderdeel van Xbox en Bethesda's zomer showcase, en terwijl we nog een jaar moesten wachten om enkele glimpen van gameplay te zien, is er nu genoeg informatie over de game die er is.

Het ziet ernaar uit dat de genieën van Arkane weer een potje uit hun dak gaan, maar dit keer kun je voor het eerst samenwerken met vrienden. Hier vind je alle belangrijke details.

Toen Redfall voor het eerst werd aangekondigd, was dat met de bovenstaande blitse CGI-trailer, die optimistisch eindigde met een release in 2022, iets wat zelfs op dat moment als potentieel onwaarschijnlijk aanvoelde. Dat werd bewezen toen de game begin mei 2022 werd uitgesteld door Bethesda, tegelijkertijd met het uitstellen van Starfield, ook.

Een update over Redfall en Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Het nieuwe releasevenster is ergens in de eerste helft van 2023, maar we hebben nog geen exacte datum, dus er is niets voor u om in uw agenda te zetten op dit moment.

We weten naar welke platforms Redfall zal komen, en het is weer een grote game die wordt gedicteerd door de aankoop van Bethesda door Xbox. Die overeenkomst betekent dat het niet naar PS4 of PS5 zal komen als het uitkomt.

Het is echter geweldig nieuws voor Xbox-fans, want dat betekent dat het in principe een console-exclusief is voor de Xbox Series X en S en, nog beter, het spel zal vanaf de release op Xbox Game Pass staan, en zal ook naar pc komen.

Waarom een Nvidia GeForce RTX 30-serie laptop de perfecte mix is van kracht en draagbaarheid Door Pocket-lint International Promotion · 16 juni 2022

Het spel zal echter niet op de Switch komen, omdat de minder krachtige hardware van die console het spel gewoon niet zou kunnen draaien.

Redfall is genoemd naar een fictief stadje in Massachusetts dat is overgenomen door een sekte van vampieraanbidders die er op de een of andere manier in is geslaagd om de zon te blokkeren om totale dominantie te geven aan hun ondode overlords.

Je verkent het gebied als één van een team van maximaal vier personen en probeert erachter te komen wat er aan de hand is en hoe je het kunt stoppen. Het lijkt erop dat je het onderweg op zult moeten nemen tegen een heleboel vampiers, samen met sekteleden die nog niet zijn getransformeerd.

In traditionele Arkane-stijl zou er veel vrije stijl in de actie moeten zitten, en we kennen ook de vier hoofdrolspelers dankzij de officiële website van het spel:

Devinder Crousley, een cryptozoologist

Layla Ellison, een ingenieur met telekinetische krachten

Remi de la Rosa, die een robothelper heeft genaamd Bribon

Jacob Boyer, een ex-sluipschutter met een vampiersoog en een ravengeest als huisdier.

Ze zien eruit en klinken als een eclectisch stel, en we zijn er zeker van dat ze erg leuk zullen zijn om te leren kennen dankzij Arkane's normaal gesproken geestige manier van schrijven.

Maar als je niet in co-op speelt, willen we graag weten of je tussen de personages kunt wisselen, of dat je er één moet kiezen voor de lange termijn.

Redfall speelt zich af in een open wereld, waarin de hele stad open lijkt te liggen voor jou en je vrienden, terwijl je de griezelige experimenten onderzoekt die vampirisme aan het licht hebben gebracht.

We kregen onze eerste blik op echte gameplay in juni 2022, in de onthulling die je hierboven kunt bekijken, en het ziet eruit als wat we verwachtten - een Arkane-game met een zwaardere nadruk op actie dan die van Dishonored.

We zien dat elk personage zijn moment in de schijnwerpers krijgt, met krachten zoals een spectrale lift als bewijs, en een heleboel verschillende wapens die er pittig en bevredigend uitzien.

Het is duidelijk dat je in ieder geval wat stealth kunt gebruiken, met pistolen met geluiddemper en takedowns altijd een optie, en we zien een paar verschillende soorten vijanden die je ook in de weg zullen staan.

Arkane zegt dat dezelfde geesten achter Prey's Talos-1 en Dishonored's Dunwall ook de enorme wereld van Redfall hebben ontworpen, dus we hopen dat het dezelfde onderlinge verbondenheid en complexiteit heeft als die geliefde omgevingen.

Het feit dat de hele game speelbaar is met maximaal vier spelers in co-op is compleet nieuw voor de studio en zou een enorme stap voorwaarts kunnen zijn, maar het is ook duidelijk geweest om spelers gerust te stellen dat iedereen die de game in zijn eentje wil spelen nog steeds een klassieke Arkane-ervaring zal hebben zonder ook maar iets te hoeven missen.

Je kunt vaardigheden en abilities upgraden naarmate je vordert in de game en je kunt ook je uitrusting naar wens aanpassen, wat leuk klinkt. De traits van wapens zullen een draai geven aan de manier waarop ze werken, in een systeem dat een beetje klinkt als dat van Deathloop.

Er is een kaart die je kunt leegmaken, in klassieke open-wereldstijl, met wijken die je kunt overnemen van vampiers om de inwoners van Redfall te helpen hun stad terug te veroveren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.