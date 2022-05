Bethesda stelt Starfield uit tot 2023, Redfall ook

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bethesda heeft aangekondigd dat het Starfield toch niet in 2022 zal uitbrengen, maar dat het spel naar de eerste helft van 2023 zal verhuizen, samen met zijn andere aankomende titel Redfall.

Het uitstel komt als een klap voor Microsoft, gezien het feit dat beide titels naar de Game Pass-service zullen gaan wanneer ze uitkomen, en Starfield in het bijzonder hopelijk een belangrijke exclusive zal zijn voor het bedrijf om op te scheppen ten opzichte van PlayStation.

Een update over Redfall en Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

De science-fiction game zou uitkomen op 11 november 2022, maar we hebben geen exacte datum om dat door te vervangen, zoals je zult zien in de verklaring hierboven.

Bethesda zegt dat de vertraging is om ervoor te zorgen dat zowel Starfield en Redfall zijn zo gepolijst mogelijk bij de release, iets dat historisch heeft geplaagd haar grote games, die hebben gelanceerd in een verscheidenheid van buggy staten eerder.

De vertragingen halen ook een aantal grote concurrenten weg uit de lijst van games die deze winter uitkomen, wat betekent dat het een interessante tijd in de markt zal worden als andere uitgevers kunnen profiteren - Sony in het bijzonder zal waarschijnlijk hopen dat het God of War Ragnarök op tijd kan verschepen.

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Max Freeman-Mills.