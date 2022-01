Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is niet veel bekend over Bethesda 's langverwachte ruimte-RPG, Starfield , maar we hebben misschien al een glimp opgevangen van de Collector's Edition-goodies.

Redditor SquiddyVonn onthulde enkele afbeeldingen samen met een concept-gebruikershandleiding voor een smartwatch met Starfield-thema vervaardigd door The Wand Company.

In feite hebben fans met arendsogen dit ontwerp eerder gezien, het werd kort getoond in een trailer achter de schermen die in 2021 werd uitgebracht.

Het horloge blijkt over verschillende features te beschikken zoals het bijhouden van temperatuurgegevens, luchtvochtigheid, zonsopgang- en zonsondergangtijden, een stappenteller en het weergeven van notificaties.

Het wordt allemaal gepresenteerd in een utilitaire, futuristische gebruikersinterface die erg in lijn is met de esthetiek van de game.

SquiddyVonn plaatste een vervolgvideo op zijn YouTube-kanaal, waarin hij suggereert dat het horloge een tweede-schermintegratie zou kunnen hebben, vergelijkbaar met de Pip-Boy-editie van Fallout 4 .

The Wand Company die het apparaat produceerde, heeft in het verleden aan tal van andere verzamelobjecten voor videogames gewerkt. Deze omvatten Pip-Boy-replica's, een gegoten Nuka-Cola-truck voor verzamelaars en een aantal zeer hoogwaardige Pokeball-replica's.

Het kan even duren voordat we bevestiging krijgen, aangezien de game pas op 11 november 2022 wordt uitgebracht, maar de eerste glimpen lijken zeker te wijzen op een Collector's Edition-presentatiedoos.

Gezien de populariteit van de Pip-Boy-editie van Fallout 4, verwachten we dat dit een zeer gewild verzamelobject zal zijn en het feit dat het praktisch is, maakt het des te aantrekkelijker.

Geschreven door Luke Baker.