Fallout 5 bevestigd, verwacht het alleen niet snel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bethesda-baas Todd Howard heeft bevestigd dat Fallout 5 in de plannen van de gamemaker zit.

Hij heeft echter ook gezegd dat het in een wachtrij achter Starfield en Elder Scrolls 6 staat , dus het kan nog jaren duren voordat we iets tastbaars zien van de studio die eigendom is van de Xbox.

Fallout 5 is op dit moment inderdaad slechts een concept van één vel: "We hebben een one-pager op Fallout 5, wat we willen doen", zei Howard op de nieuwste podcast van IGN.

De directeur van Bethesda sloot ook uit dat hij het aan een externe ontwikkelaar zou geven om de productie te versnellen: "Ik zie het niet... Kijk, Fallout maakt hier echt deel uit van ons DNA", zei hij.

"Ik zou graag een manier vinden om te versnellen wat we doen, maar ik kan vandaag niet echt zeggen, of me ergens toe verbinden, wat er gaat gebeuren wanneer, anders om te zeggen dat onze cadans Starfield is en dan Elder Scrolls 6."

Starfield staat momenteel gepland voor een release in november 2022, terwijl Elder Scrolls 6 nog ver weg wordt gezien. Beide games zullen exclusief voor Xbox zijn (met een release op Windows PC), dus het is meer dan waarschijnlijk dat Fallout 5 dat ook zal zijn.

Dat gezegd hebbende, tegen de tijd dat het bijna wordt uitgebracht, wie weet of de Xbox Series X / S enPS5 nog steeds de huidige generatie consoles zullen zijn of dat er tegen die tijd andere platforms zijn verschenen. Misschien is de Cloud Gaming-service van Xbox zo wijdverbreid dat het toch gemakkelijk genoeg is om toegang te krijgen tot de game.