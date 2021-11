Is een nieuwe Quake de volgende op de lijst van id Software?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zenimax, het moederbedrijf van id-software, plaatste een stapel nieuwe vacatures en zorgde daarmee voor veel speculatie over waar het aan zou kunnen werken. Velen denken dat Quake de volgende grote titel op ids lijst zou kunnen zijn.

Een voorbeeld van zon lijst , gebaseerd op ids studio in Dallas Texas, heeft verwijzingen naar "sci-fi en fantasy-omgevingen" en omvat "de ontwikkeling van een langlopende iconische actie-FPS". Klinkt bekend.

Uit de portfolio van Zenimax weten we dat Machine Games Wolfenstein afhandelt en dat de Rage-serie onder Avalanche Studios valt. Dit laat ons achter bij Quake en Doom , waarvan de laatste een vrij recente release heeft. Het is dan ook gemakkelijk in te zien waarom fans denken dat er een nieuwe Quake in de maak is.

De timing komt ook goed uit, aangezien Quake dit jaar zijn 25-jarig jubileum bereikt. Zenimax vierde feest door een verbeterde editie van de originele Quake uit te brengen voor Xbox, PlayStation, Switch en pc; Inclusief gepolijste nieuwe visuals, lokale en online multiplayer en extra content. Tegelijkertijd werden Quake 2 en Quake Arena ook beschikbaar gesteld op Game Pass voor pc .

Quake is een legendarische naam in de wereld van competitieve shooters en fans zijn begrijpelijkerwijs enthousiast over het vooruitzicht van een nieuwe game. We vermoeden dat het nog even kan duren voordat er iets officieel wordt aangekondigd, maar de zaken zien er tot nu toe zeker positief uit.